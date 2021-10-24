الرئيس عباس يتفقد مشروع "منتجع وفلل لاكاسا هايتس" في أريحا

رام الله - دنيا الوطنتفقد الرئيس محمود عباس، مساء السبت، منتجع وفلل لاكاسا هايتس "أحد مشاريع لاكاسا القابضة" في مدينة القمر- أريحا .وكان في استقبال الرئيس المهندس عماد جابر رئيس مجلس إدارة لاكاسا القابضة ومجموعة من القائمين على المشروع .واستمع الرئيس الى شرح حول المشروع وسير العمل فيه، وأهميته في دعم وتطوير القطاع السياحي، وتوفير فرص عمل مؤقتة ودائمة للمواطنين.كما تم استعراض أهمية وضرورة الاستثمارات السياحية في توفير المزيد من فرص العمل، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والانفكاك عن الاحتلال خاصة في المناطق المصنفة "ج".واثنى الرئيس على الجهود الاستثمارية التي يبذلها المهندس جابر ومجموعته الامر الذي من شأنه المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.