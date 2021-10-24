الهباش يطلع مفتي نيجيريا على الأوضاع مدينة القدس والمسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأطلع قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، مفتي جمهورية نيجيريا إبراهيم صالح الحسيني، على تطورات الأوضاع في مدينة القدس المحتلة، وما تتعرض له من اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.واستعرض الهباش خلال لقاء عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم السبت، تواصل الاقتحامات اليومية للحرم القدسي الشريف، وتدنيس باحاته من قبل المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال .وقال الهباش إن مدينة القدس ومقدساتها خاصة المسجد الأقصى المبارك، وكذلك الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، يتعرضون لهجمة شرسة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضمن مخطط تهويدي تشترك به كافة مؤسساتها الأمنية والقضائية والسياسية والإعلامية، وبغطاء كامل من قبل حكومة الاحتلال، بهدف تغيير ملامحها الإسلامية والعربية.وطالب الهباش العلماء المسلمين بتوعية أبناء الأمة بأهمية وقدسية المسجد الأقصى، وأنه جزء من العقيدة الإسلامية والقرآن الكريم، داعيا اياهم لنقل الصورة الحقيقية لما يجري في فلسطين والجرائم اليومية التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني .من جانبه، أكد المفتي الحسيني أن النضال الفلسطيني المشروع ضد الاحتلال سينتصر في النهاية، وأن الاحتلال سيزول وتقام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.وأضاف أنه يجب على العالم الإسلامي بذل مزيد من الجهود وتنسيق المواقف لدعم المدينة المقدسة وحماية المسجد الأقصى المبارك، ومساندة الشعب الفلسطيني الذي يخوض نضالاً مشروعا دفاعاً عن أرضه ووطنه ومقدساته.