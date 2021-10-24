قطاع غزة: 7 حالات وفاة و139 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، عن تسجيل (7) حالات وفاة جديدة، وإصابة (139) حالة جديدة بفيروس (كورونا)، في قطاع غزة، بعد إجراء (777) فحصاً مخبرياً خلال الـ (24) ساعة الماضية.وأشارت الوزارة إلى تعافي (900) حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، فيما بلغ إجمالي تراكمي للمصابين (182079) حالة، والحالات النشطة (6919) حالة، والمتعافين (173622) حالة، والوفيات (1538) وفاة.وأفادت أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى هي (180) حالة، وأن إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة (115)حالة.فيما يخص التطعيمات، أكدت الوزارة أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة (768590) جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح (469481) شخصا.