اعتقالات ومواجهات في الضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، ثلاثة شبان من مدينة بيت لحم، فيما شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة مواجهات مع جنود الاحتلال.وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب قسام رمزي نعيم عميرة (18 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.وفي ذات المدينة اعتقلت قوات الاحتلال الشابين قصي عدلي حمامرة، ومحمد رؤوف أبو يابس من بلدة حوسان غرب المدينة.وفي مدينة جنين أصيب عدد من الشبان بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على مفترق قرية عنزة جنوب المدينة.كما وشهد الحاجز الشمال لمدينة قلقيلية اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز صوب منازل المواطنين.وشهدت بلدة سلوان في القدس المحتلة، فجر اليوم، اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي داهمت البلدة بأعداد كبيرة من الجنود.وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، عمليات اعتقال بشكل يومي، تتركز في ساعات الليلة، يتخللها عمليات تخريب المنازل وإرهاب الساكنين الآمنين في منازلهم.