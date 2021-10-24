شؤون فلسطينية

اعتقالات ومواجهات في الضفة والقدس

اعتقالات ومواجهات في الضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، ثلاثة شبان من مدينة بيت لحم، فيما شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة مواجهات مع جنود الاحتلال.

 وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب قسام رمزي نعيم عميرة (18 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.

وفي ذات المدينة اعتقلت قوات الاحتلال الشابين قصي عدلي حمامرة، ومحمد رؤوف أبو يابس من بلدة حوسان غرب المدينة.

وفي مدينة جنين أصيب عدد من الشبان بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على مفترق قرية عنزة جنوب المدينة.

كما وشهد الحاجز الشمال لمدينة قلقيلية اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز صوب منازل المواطنين.

وشهدت بلدة سلوان في القدس المحتلة، فجر اليوم، اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي داهمت البلدة بأعداد كبيرة من الجنود.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، عمليات اعتقال بشكل يومي، تتركز في ساعات الليلة، يتخللها عمليات تخريب المنازل وإرهاب الساكنين الآمنين في منازلهم.

أخبار ذات صلة

من بينها الإمارات.. هنية: وعدتنا عدة دول بالتحرك للإفراج عن معتقلينا في السعودية

من بينها الإمارات.. هنية: وعدتنا عدة دول بالتحرك للإفراج عن معتقلينا في السعودية

هيئة الأسرى: سلطات الاحتلال تماطل في تقديم العلاج اللازم للأسير إبراهيم غنيمات

هيئة الأسرى: سلطات الاحتلال تماطل في تقديم العلاج اللازم للأسير إبراهيم غنيمات

هنية يزود الأمين العام للأمم المتحدة بكشف أسماء معتقلي الحركة في السعودية

هنية يزود الأمين العام للأمم المتحدة بكشف أسماء معتقلي الحركة في السعودية

قطاع غزة: 7 حالات وفاة و139 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قطاع غزة: 7 حالات وفاة و139 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

تفاصيل معاناة الأسير العارضة مهندس نفق الحرية في سجون الاحتلال

تفاصيل معاناة الأسير العارضة مهندس نفق الحرية في سجون الاحتلال

مشروع إسرائيلي جديد يستهدف فلسطيني الداخل

مشروع إسرائيلي جديد يستهدف فلسطيني الداخل

6 أسرى يواصلون إضرابهم داخل سجون الاحتلال رفضاً للاعتقال الإداري

6 أسرى يواصلون إضرابهم داخل سجون الاحتلال رفضاً للاعتقال الإداري

قطاع غزة: حالة وفاة وخمس إصابات بثمانية حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: حالة وفاة وخمس إصابات بثمانية حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: سلطات الاحتلال تماطل في تقديم العلاج اللازم للأسير إبراهيم غنيمات

هيئة الأسرى: سلطات الاحتلال تماطل في تقديم العلاج اللازم للأسير إبراهيم غنيمات

6 أسرى يواصلون إضرابهم داخل سجون الاحتلال رفضاً للاعتقال الإداري

6 أسرى يواصلون إضرابهم داخل سجون الاحتلال رفضاً للاعتقال الإداري

قطاع غزة: حالة وفاة وخمس إصابات بثمانية حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: حالة وفاة وخمس إصابات بثمانية حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

الاحتلال يعتقل شابًا غرب بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابًا غرب بيت لحم

طالع أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

طالع أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن مستشفى حمد بن جاسم في رفح

الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن مستشفى حمد بن جاسم في رفح

طالع: تطورات حالة الطرق في مدينة غزة لليوم الأحد

طالع: تطورات حالة الطرق في مدينة غزة لليوم الأحد

منوعات

بتهمة الخيانة.. عقوبة صادمة لمدير أعمال هيفاء وهبي السابق

بتهمة الخيانة.. عقوبة صادمة لمدير أعمال هيفاء وهبي السابق

لهذا السبب الغريب.. حمادة هلال يغضب من مخرج فيلمه الجديد

لهذا السبب الغريب.. حمادة هلال يغضب من مخرج فيلمه الجديد

بعد غيابها عن الـ&#34;سوشيال ميديا&#34;.. ما حقيقة وفاة سوسن بدر بـ(كورونا)؟

بعد غيابها عن الـ"سوشيال ميديا".. ما حقيقة وفاة سوسن بدر بـ(كورونا)؟

شاهد: نضال الأحمدية تهاجم أصالة وتصفها بالـ&#34;داعشية&#34;

شاهد: نضال الأحمدية تهاجم أصالة وتصفها بالـ"داعشية"

رغم الفيديو المتداول.. ريم البارودي تنفي سقوطها على السجادة الحمراء بالجونة

رغم الفيديو المتداول.. ريم البارودي تنفي سقوطها على السجادة الحمراء بالجونة

رغم إنفصالهما.. دينا الشربيني تثير الجدل برقصها أمام عمرو دياب

رغم إنفصالهما.. دينا الشربيني تثير الجدل برقصها أمام عمرو دياب

شاهد: فيديو عفوي لإبنة باسل خياط وهي تضع له مساحيق المكياج

شاهد: فيديو عفوي لإبنة باسل خياط وهي تضع له مساحيق المكياج

بسبب هذا الفيديو.. رضوى الشربيني تتعرض للإنتقاد الحاد

بسبب هذا الفيديو.. رضوى الشربيني تتعرض للإنتقاد الحاد

شاهد: هنادي مهنا تكشف عن سبب خسارتها (50) كيلوغرام من وزنها

شاهد: هنادي مهنا تكشف عن سبب خسارتها (50) كيلوغرام من وزنها

شاهد: زوجة حسن أبو الروس تنفي خبر إنفصالها بطريقة لافتة

شاهد: زوجة حسن أبو الروس تنفي خبر إنفصالها بطريقة لافتة

عربي

الجيش السوداني يفرض إجراءات أمنية مشددة في محيط سجن البشير

الجيش السوداني يفرض إجراءات أمنية مشددة في محيط سجن البشير

الجزائر: وزارتان توقفان العمل باللغة الفرنسية في المعاملات الرسمية

الجزائر: وزارتان توقفان العمل باللغة الفرنسية في المعاملات الرسمية

اليمن: سقوط صاروخاً باليستيا فور إطلاقه على أحد الأحياء السكنية بمدينة ذمار

اليمن: سقوط صاروخاً باليستيا فور إطلاقه على أحد الأحياء السكنية بمدينة ذمار

هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب إقليم الدريوش في المغرب

هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب إقليم الدريوش في المغرب