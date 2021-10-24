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وزير مصري يعلق على تمويل دول عربية لسد النهضة الإثيوبي

وزير مصري يعلق على تمويل دول عربية لسد النهضة الإثيوبي
رام الله - دنيا الوطن
علق وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، أمس السبت، على سؤال حول "تمويل دول عربية لسد النهضة الإثيوبي".

وخلال لقاء مع برنامج "على مسؤوليتي"، قال محمد عبد العاطي مجيبا عن مسألة تمويل دول عربية لسد النهضة الإثيوبي: "الإجابة ليست عندي.. اسألهم"، لافتا إلى أن "المشروعات التي تنفذها الدولة معلنة، وهو ما يجعل الدول الخارجية تراقب وتتابع الأوضاع في مصر".

وأشار عبد العاطي إلى أن "هناك تحديا واحدا يواجهه كوزير، وهو توفير المياه لكل الناس والاستخدامات بالكمية والتوقيت المناسبين، إضافة إلى وضع كل السياسات والاستراتيجيات وتنفيذ المشروعات المختلفة"، مؤكدا أن "الرئيس، عبد الفتاح السيسي، يعلم كل تفاصيل ملف المياه".

وأضاف: "الرئيس قال لي لن نترك نقطة مياه على أرض مصر لا نعيد استخدمها مهما كانت التكلفة".

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