شؤون فلسطينية

تفاصيل معاناة الأسير العارضة مهندس نفق الحرية في سجون الاحتلال

تفاصيل معاناة الأسير العارضة مهندس نفق الحرية في سجون الاحتلال
الأسير محمود العارضة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت المحامية جنان عبده عن تفاصيل مؤلمة حول الحالة المعيشية للأسير محمود عارضة داخل عزله الانفرادي في سجون الاحتلال.

وقالت المحامية عبده خلال ندوة خاصة نظمتها لجنة مناهضة التعذيب بالداخل المحتل: "إن إدارة سجون الاحتلال تمنع كل شيء عن الأسير العارضة، مثل الراديو، والأوراق، وقلم رصاص، وقصاصة الورق، لا تلفاز ولا بلاطة كهربائية، وكل الأجهزة الكهربائية والكتب محظورة ما عدا القرآن الكريم، الزيارات ممنوعة، كذلك منع إدخال جميع أنواع الملابس".

وذكرت عبده: "أن الأسير يرتدي بلوزة قصيرة ويرتدي ملابس السجن البنية، ولا يوجد عنده أي غيار لملابسه، وينام على فراش سيء جداً بدون وسادة، ولا يرى النور، زنزانته مغلقة بدون نوافذ، يتحدث مع خياله وفي وجدانه، لا تهوية في الزنزانة وممنوع من الفورة".

وأضافت المحامية: "أن جنود الاحتلال يقتحمون يومياً زنزانته بين (2:30 - 4) ليلاً، ويقومون بتقييده أثناء عملية التفتيش، ومنعه من (الكنتينة)، كذلك يمنع دخول الشاي والقهوة، وكل شيء والطعام سيء جداً، وعند سؤاله عن معنوياته يقول معنوياتي عالية جداً".

وعاودت مصلحة سجون الاحتلال عزله في 11 حزيران/ يونيو 2014، على خلفية اكتشاف نفق في سجن شطة معد للهروب، وأمضى في العزل ما يزيد عن سنة.

يعد العارضة من ضمن الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن (جلبوع) لأيام، قبل أن يعيد الاحتلال اعتقالهم في 11 أيلول/ سبتمبر الماضي.

أخبار ذات صلة

من بينها الإمارات.. هنية: وعدتنا عدة دول بالتحرك للإفراج عن معتقلينا في السعودية

من بينها الإمارات.. هنية: وعدتنا عدة دول بالتحرك للإفراج عن معتقلينا في السعودية

هيئة الأسرى: سلطات الاحتلال تماطل في تقديم العلاج اللازم للأسير إبراهيم غنيمات

هيئة الأسرى: سلطات الاحتلال تماطل في تقديم العلاج اللازم للأسير إبراهيم غنيمات

هنية يزود الأمين العام للأمم المتحدة بكشف أسماء معتقلي الحركة في السعودية

هنية يزود الأمين العام للأمم المتحدة بكشف أسماء معتقلي الحركة في السعودية

قطاع غزة: 7 حالات وفاة و139 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قطاع غزة: 7 حالات وفاة و139 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

اعتقالات ومواجهات في الضفة والقدس

اعتقالات ومواجهات في الضفة والقدس

مشروع إسرائيلي جديد يستهدف فلسطيني الداخل

مشروع إسرائيلي جديد يستهدف فلسطيني الداخل

6 أسرى يواصلون إضرابهم داخل سجون الاحتلال رفضاً للاعتقال الإداري

6 أسرى يواصلون إضرابهم داخل سجون الاحتلال رفضاً للاعتقال الإداري

قطاع غزة: حالة وفاة وخمس إصابات بثمانية حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: حالة وفاة وخمس إصابات بثمانية حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: سلطات الاحتلال تماطل في تقديم العلاج اللازم للأسير إبراهيم غنيمات

هيئة الأسرى: سلطات الاحتلال تماطل في تقديم العلاج اللازم للأسير إبراهيم غنيمات

6 أسرى يواصلون إضرابهم داخل سجون الاحتلال رفضاً للاعتقال الإداري

6 أسرى يواصلون إضرابهم داخل سجون الاحتلال رفضاً للاعتقال الإداري

قطاع غزة: حالة وفاة وخمس إصابات بثمانية حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: حالة وفاة وخمس إصابات بثمانية حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

الاحتلال يعتقل شابًا غرب بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابًا غرب بيت لحم

طالع أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

طالع أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن مستشفى حمد بن جاسم في رفح

الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن مستشفى حمد بن جاسم في رفح

طالع: تطورات حالة الطرق في مدينة غزة لليوم الأحد

طالع: تطورات حالة الطرق في مدينة غزة لليوم الأحد

منوعات

بتهمة الخيانة.. عقوبة صادمة لمدير أعمال هيفاء وهبي السابق

بتهمة الخيانة.. عقوبة صادمة لمدير أعمال هيفاء وهبي السابق

لهذا السبب الغريب.. حمادة هلال يغضب من مخرج فيلمه الجديد

لهذا السبب الغريب.. حمادة هلال يغضب من مخرج فيلمه الجديد

بعد غيابها عن الـ&#34;سوشيال ميديا&#34;.. ما حقيقة وفاة سوسن بدر بـ(كورونا)؟

بعد غيابها عن الـ"سوشيال ميديا".. ما حقيقة وفاة سوسن بدر بـ(كورونا)؟

شاهد: نضال الأحمدية تهاجم أصالة وتصفها بالـ&#34;داعشية&#34;

شاهد: نضال الأحمدية تهاجم أصالة وتصفها بالـ"داعشية"

رغم الفيديو المتداول.. ريم البارودي تنفي سقوطها على السجادة الحمراء بالجونة

رغم الفيديو المتداول.. ريم البارودي تنفي سقوطها على السجادة الحمراء بالجونة

رغم إنفصالهما.. دينا الشربيني تثير الجدل برقصها أمام عمرو دياب

رغم إنفصالهما.. دينا الشربيني تثير الجدل برقصها أمام عمرو دياب

شاهد: فيديو عفوي لإبنة باسل خياط وهي تضع له مساحيق المكياج

شاهد: فيديو عفوي لإبنة باسل خياط وهي تضع له مساحيق المكياج

بسبب هذا الفيديو.. رضوى الشربيني تتعرض للإنتقاد الحاد

بسبب هذا الفيديو.. رضوى الشربيني تتعرض للإنتقاد الحاد

شاهد: هنادي مهنا تكشف عن سبب خسارتها (50) كيلوغرام من وزنها

شاهد: هنادي مهنا تكشف عن سبب خسارتها (50) كيلوغرام من وزنها

شاهد: زوجة حسن أبو الروس تنفي خبر إنفصالها بطريقة لافتة

شاهد: زوجة حسن أبو الروس تنفي خبر إنفصالها بطريقة لافتة

عربي

الجيش السوداني يفرض إجراءات أمنية مشددة في محيط سجن البشير

الجيش السوداني يفرض إجراءات أمنية مشددة في محيط سجن البشير

الجزائر: وزارتان توقفان العمل باللغة الفرنسية في المعاملات الرسمية

الجزائر: وزارتان توقفان العمل باللغة الفرنسية في المعاملات الرسمية

اليمن: سقوط صاروخاً باليستيا فور إطلاقه على أحد الأحياء السكنية بمدينة ذمار

اليمن: سقوط صاروخاً باليستيا فور إطلاقه على أحد الأحياء السكنية بمدينة ذمار

هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب إقليم الدريوش في المغرب

هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب إقليم الدريوش في المغرب