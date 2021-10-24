مستشفى السلط في الأردن يوضح حقيقة التعرض لحادث تسريب غاز مرة أخرى







رام الله - دنيا الوطنأكد رامي أبو رمان، مدير مستشفى السلط الأردني، أن ما وقع فجر اليوم بالمستشفى كان حادثا بسيطا، وتم عمل اللازم تجاهه.ووفق لموقع (عمون الأردني)، قال أبو رمان: "إن تسريباً في اسطوانة غاز النيتروجين الاحتياطية وقع فجر اليوم الأحد في المستشفى".وبين أبو رمان أن موظف الصيانة تعرض لحروق طفيفة في يده من ملامسته للغاز وتم اسعافه وتقديم اللازم له.وكانت تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورا لحشود من السيارات أمام مستشفى السلط الجديد، وسط أنباء عن حدوث تسرب للغاز، وذلك فجر اليوم الأحد.الجدير ذكره، أن أقسام المرضى المصابين بفيروس (كورونا) المستجد كان قد تعرضت لانقطاع مادة الأوكسجين فجر يوم 13 من شهر آذار/ مارس الماضي، وتوفي وقت الحادثة 10 مواطنين أردنيين، واتهم على إثرها 13 شخصا بالتسبب بالوفاة مكرر عشر مرات لكل واحد منهم.