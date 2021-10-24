مصرع 12 شخصا جراء محاصرتهم بالثلوج في الهند

رام الله - دنيا الوطنلقي 12 شخصاً مصرعهم، اليوم الأحد، بعد أن حوصروا في الثلوج بين هيماشال براديش وأوتاراخاند في الهند، وهم من فريقين مختلفين لرحالة النزهات.وقال مسؤولون في الهند: "إن عملية إنقاذ ضخمة قام بها الجيش الهندي إلى جانب إدارة الطوارئ أسفرت عن العثور على الجثث"، بحسب موقع "سبوتنيك"عربي.ويشار إلى أنه من بين القتلى تسعة من ولاية البنغال الغربية وواحد من دلهي، بينما هوية شخصين آخرين لم يتم التحقق منها بعد.وكشفت التحقيقات أن المتنزهين قد ضلوا طريقهم في 18 أكتوبر وسط الطقس القاسي أثناء توجههم نحو ممر لامكاغا.