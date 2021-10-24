دولي

مصرع 12 شخصا جراء محاصرتهم بالثلوج في الهند

مصرع 12 شخصا جراء محاصرتهم بالثلوج في الهند
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
لقي 12 شخصاً مصرعهم، اليوم الأحد، بعد أن حوصروا في الثلوج بين هيماشال براديش وأوتاراخاند في الهند، وهم من فريقين مختلفين لرحالة النزهات.

وقال مسؤولون في الهند: "إن عملية إنقاذ ضخمة قام بها الجيش الهندي إلى جانب إدارة الطوارئ أسفرت عن العثور على الجثث"، بحسب موقع "سبوتنيك"عربي.

ويشار إلى أنه من بين القتلى تسعة من ولاية البنغال الغربية وواحد من دلهي، بينما هوية شخصين آخرين لم يتم التحقق منها بعد.

وكشفت التحقيقات أن المتنزهين قد ضلوا طريقهم في 18 أكتوبر وسط الطقس القاسي أثناء توجههم نحو ممر لامكاغا.

أخبار ذات صلة

الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بمبادرتي السعودية لمواجهة أزمة المناخ

الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بمبادرتي السعودية لمواجهة أزمة المناخ

روسيا: مصرع 6 أشخاص باصطدام حافلة ركاب بشاحنة

روسيا: مصرع 6 أشخاص باصطدام حافلة ركاب بشاحنة

ألمانيا: إلقاء القبض على 31 لاجئاً عراقياً عبروا الحدود

ألمانيا: إلقاء القبض على 31 لاجئاً عراقياً عبروا الحدود

الحكومة الروسية تستحدث ضوابط جديدة تخص برامج التراسل الفوري

الحكومة الروسية تستحدث ضوابط جديدة تخص برامج التراسل الفوري

موعد بدء التوقيت الشتوي في إسرائيل

موعد بدء التوقيت الشتوي في إسرائيل

المكسيك تسجل أكبر حصيلة وفيات بـ(كورونا) منذ انتشار الجائحة

المكسيك تسجل أكبر حصيلة وفيات بـ(كورونا) منذ انتشار الجائحة

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب شمال شرق تايوان

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب شمال شرق تايوان

إسرائيل ترد على أمريكا: أطلعنا إدارة بايدن على موضوع المؤسسات الفلسطينية الستة

إسرائيل ترد على أمريكا: أطلعنا إدارة بايدن على موضوع المؤسسات الفلسطينية الستة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابًا من الخليل

الاحتلال يعتقل شابًا من الخليل

هيئة الأسرى: سلطات الاحتلال تماطل في تقديم العلاج اللازم للأسير إبراهيم غنيمات

هيئة الأسرى: سلطات الاحتلال تماطل في تقديم العلاج اللازم للأسير إبراهيم غنيمات

اعتقالات ومواجهات في الضفة والقدس

اعتقالات ومواجهات في الضفة والقدس

6 أسرى يواصلون إضرابهم داخل سجون الاحتلال رفضاً للاعتقال الإداري

6 أسرى يواصلون إضرابهم داخل سجون الاحتلال رفضاً للاعتقال الإداري

قطاع غزة: حالة وفاة وخمس إصابات بثمانية حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: حالة وفاة وخمس إصابات بثمانية حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

الاحتلال يعتقل شابًا غرب بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابًا غرب بيت لحم

طالع أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

طالع أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

منوعات

شاهد: ملك أحمد زاهر تتعرض لإصابة في يدها لسبب غريب

شاهد: ملك أحمد زاهر تتعرض لإصابة في يدها لسبب غريب

بتهمة الخيانة.. عقوبة صادمة لمدير أعمال هيفاء وهبي السابق

بتهمة الخيانة.. عقوبة صادمة لمدير أعمال هيفاء وهبي السابق

لهذا السبب الغريب.. حمادة هلال يغضب من مخرج فيلمه الجديد

لهذا السبب الغريب.. حمادة هلال يغضب من مخرج فيلمه الجديد

بعد غيابها عن الـ&#34;سوشيال ميديا&#34;.. ما حقيقة وفاة سوسن بدر بـ(كورونا)؟

بعد غيابها عن الـ"سوشيال ميديا".. ما حقيقة وفاة سوسن بدر بـ(كورونا)؟

شاهد: نضال الأحمدية تهاجم أصالة وتصفها بالـ&#34;داعشية&#34;

شاهد: نضال الأحمدية تهاجم أصالة وتصفها بالـ"داعشية"

رغم الفيديو المتداول.. ريم البارودي تنفي سقوطها على السجادة الحمراء بالجونة

رغم الفيديو المتداول.. ريم البارودي تنفي سقوطها على السجادة الحمراء بالجونة

رغم إنفصالهما.. دينا الشربيني تثير الجدل برقصها أمام عمرو دياب

رغم إنفصالهما.. دينا الشربيني تثير الجدل برقصها أمام عمرو دياب

شاهد: فيديو عفوي لإبنة باسل خياط وهي تضع له مساحيق المكياج

شاهد: فيديو عفوي لإبنة باسل خياط وهي تضع له مساحيق المكياج

بسبب هذا الفيديو.. رضوى الشربيني تتعرض للإنتقاد الحاد

بسبب هذا الفيديو.. رضوى الشربيني تتعرض للإنتقاد الحاد

شاهد: هنادي مهنا تكشف عن سبب خسارتها (50) كيلوغرام من وزنها

شاهد: هنادي مهنا تكشف عن سبب خسارتها (50) كيلوغرام من وزنها

عربي

الجيش السوداني يفرض إجراءات أمنية مشددة في محيط سجن البشير

الجيش السوداني يفرض إجراءات أمنية مشددة في محيط سجن البشير

الجزائر: وزارتان توقفان العمل باللغة الفرنسية في المعاملات الرسمية

الجزائر: وزارتان توقفان العمل باللغة الفرنسية في المعاملات الرسمية

اليمن: سقوط صاروخاً باليستيا فور إطلاقه على أحد الأحياء السكنية بمدينة ذمار

اليمن: سقوط صاروخاً باليستيا فور إطلاقه على أحد الأحياء السكنية بمدينة ذمار

هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب إقليم الدريوش في المغرب

هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب إقليم الدريوش في المغرب