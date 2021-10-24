مشروع إسرائيلي جديد يستهدف فلسطيني الداخل

رام الله - دنيا الوطنيستعد إيلي كوهين عضو الكنيست عن حزب الليكود، اليوم الأحد، لتقديم مشروع قانون أمام اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الإسرائيلية، يمنع أي شخص يعارض تعريف إسرائيل كدولة يهودية من الترشح للسلطات المحلية.ويستهدف المشروع الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وخاصةً النشطاء الذين يدعمون النضال ضد دولة الاحتلال وينكرون وجودها كدولة يهودية، بحسب ما نقلته وكالة (الرأي) عن صحيفة (معاريف).وادعى كوهين أن مشروع القانون نفسه تم تقديمه في آيار/ مايو الماضي من قبل ممثلي الفصيل اليميني ومن بينهم وزيرة الداخلية حاليًا إيليت شاكيد، وكما يسمح القانون لوزير داخلية الاحتلال بعزل أي عضو مجلس محلي يخالف هذه الشروط.