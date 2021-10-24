اليمن: سقوط صاروخاً باليستيا فور إطلاقه على أحد الأحياء السكنية بمدينة ذمار

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام دولية، اليوم الأحد، بأن صاروخاً باليستيا سقط فور إطلاقه من قبل جماعة (أنصار الله)، على منازل المواطنين في أحد الأحياء السكنية بمدينة ذمار شمالي اليمن، وفق موقع "سكاي نيوز".وأوضحت مصادر محلية، أ،ه سمع دوي انفجار عنيف، ناجم عن فشل جماعة (أنصار الله) في إطلاق صاروخ باليستي وسقوطه على منازل المواطنين في حي النجدة بالقرب من مركز تدريب الشرطة العسكرية بمنطقة ذمار القرن، فيما تشير الأنباء الأولية عن سقوط ضحايا مدنيين.وطبقاً للمصادر، فإن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان سقوط الصاروخ، لإسعاف القتلى والمصابين من المواطنين لمستشفيات المدينة، في حين لم يعرف بعد حجم الخسائر.ووفق المصادر، يعد مركز تدريب الشرطة العسكرية في مدينة ذمار أحد المعسكرات التي تطلق منها (أنصار الله) الصواريخ الباليستية نحو المحافظات المحررة، كان منها صاروخان باليستيان استهدفا الحكومة فور وصولها إلى عدن نهاية العام الماضي، بالإضافة إلى عدد منها استهدفت المدنيين في مأرب.وتتواصل المعارك الميدانية العنيفة بين القوات الحكومية والقبائل من جهة و(أ،صار الله) من جهة أخرى غربي وجنوبي محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.وقالت مصادر عسكرية إن مقاتلات التحالف العربي دمرت ثلاث آليات قتالية لجماعة (أنصار الله) غربي المدينة، عقب تنفيذ عملية استهداف ناجحة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات في صفوف الحوثيين.وحسب المصادر، قصفت المدفعية الحكومية أيضا أهدافا ثابتة ومتحركة ل(أنصار الله الحوثيين) وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة جنوبي المحافظة.