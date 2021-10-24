دولي

الحكومة الروسية تستحدث ضوابط جديدة تخص برامج التراسل الفوري

الحكومة الروسية تستحدث ضوابط جديدة تخص برامج التراسل الفوري
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الحكومة الروسية مرسومًا ينص على أنه اعتباراً من 1 مارس/آذار 2022 ، سيكون من الممكن التسجيل في برامج التراسل الفوري فقط عن طريق الجواز الداخلي.

ووقع ميخائيل ميشوستين، رئيس الوزراء، على المرسوم في 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لكن وسائل الإعلام بدأت تتحدث عنه اليوم فقط.

وبناء على الوثيقة ستبقى هذه القواعد سارية المفعول حتى آذار/مارس 2028، سيتعين إرسال المعلومات عن الشخص، في غضون 20 دقيقة بعد تسجيل المستخدم، إذا كانت التفاصيل غير متطابقة فيتم رفض التسجيل.

وسيزود المستخدم برمز تعريف خاص به، ويمكن تحديثه حتى أن غيّر الشخص شركة الاتصال.

كما أنه إذا كانت المنصات أجنبية ولا تمتثل لعمل المرسوم ، فإنها مهددة بالحظر على أراضي روسي.

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