المكسيك تسجل أكبر حصيلة وفيات بـ(كورونا) منذ انتشار الجائحة

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة المكسيكية، أمس السبت، بتسجيل 306 وفيات جديدة بفيروس (كوفيد-19)، لتتخطى حصيلة ضحايا الفيروس منذ انتشار الجائحة في البلاد حاجز الـ(286) ألفا.وأعلنت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بحصيلة أمس في البلاد بلغ (286259) حالة، وفق (روسيا اليوم).ولفت ممثلو قطاع الصحة إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية، وهناك إحصائيات غير حكومية تفيد بأن عدد ضحايا الجائحة في البلاد أعلى بنسبة 60%.وتعتبر المكسيك الدولة الـ15 عالمياً من حيث الإصابات المسجلة بفيروس (كورونا)، والـ4 من حيث الوفيات.