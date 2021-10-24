6 أسرى يواصلون إضرابهم داخل سجون الاحتلال رفضاً للاعتقال الإداري





وأوضح مكتب الأسرى في منشورٍ له على حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي (تلجرام) أن الأسرة هم، كايد الفسفوس مضرب منذ (103) يوماً، ومقداد القواسمة مضرب منذ (96) يوماً، وعلاء الأعرج مضرب منذ (78) يوماً، وهشام أبو هواش مضرب منذ (69) يوماً، وشادي أبو عكر مضرب منذ (62) يوماً، وعيّاد الهريمي مضرب منذ (33) يوماً.











رام الله - دنيا الوطنأفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، بأن ستة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطّعام داخل سجون الاحتلال، احتجاجاً على اعتقالهم الإداري.