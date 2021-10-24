هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب إقليم الدريوش في المغرب

ولفتت إلى أن الهزة وقعت عند الساعة الثامنة مساء و54 دقيقة و01 ثانية بتوقيت (غرينيتش+1).



وأضافت أن الهزة سجلت على عمق (25) كيلومترا عند التقاء خط العرض (35.517) درجة شمالا، وخط الطول (3.621) درجة غرباً.





رام الله - دنيا الوطنأفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، أنه تم تسجيل هزة أرضية بإقليم الدريوش، مساء أمس، بلغت قوتها 4.1 درجة على سلم ريختر.وبيّنت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد أن الهزة حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وفق (روسيا اليوم).