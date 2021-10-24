"زيارة هي الأولى من نوعها".. رئيس الوزراء الإسرائيلي في الإمارات قريبًا

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت، عن عزمه على السفر إلى الإمارات قريبًا، وذلك في زيارةٍ ستكون الأولى من نوعها في سياق تطبيق اتفاق التطبيع مع الإمارات.وقال المتحدث باسم بينت أوفير جندلمان، إن "رئيس الوزراء بينيت سيُسافر قريبًا إلى الإمارات بزيارة رسمية أولى لرئيس وزراء إسرائيلي لهذا البلد"، فيما لم يذكر تاريخًا محددًا للزيارة.والثلاثاء الماضي، أعلنت خارجيّة الاحتلال، أن "ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، للقيام بزيارة رسمية أولى إلى دولة الإمارات".وقال حساب الخارجية على موقع (تويتر): "نقل السفير الإماراتي في (إسرائيل) محمد آل خاجة في مستهل اللقاء مع رئيس الوزراء بينيت، رسالة خطية خاصة نيابة عن ولي عهد دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، تضمنت دعوة لرئيس الوزراء للقيام بزيارة رسمية أولى إلى بلاده.. وشكر رئيس الوزراء السفير على هذه الدعوة الكريمة".