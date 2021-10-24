شؤون فلسطينية

الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن مستشفى حمد بن جاسم في رفح

الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن مستشفى حمد بن جاسم في رفح
رام الله - دنيا الوطن
تفقد رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي مشروع إنشاء مستشفى حمد بن جاسم العام رفقة مساعد مدير عام البلدية للشؤون الفنية م. سهيل موسى، حيث اجتمع بمدير عام الهندسة والصيانة في وزارة الصحة م. بسام الحمادين، بحضور مهندسي المشروع؛ للاطلاع على المخططات ومتابعة مجريات العمل.

وقال رئيس البلدية إنه وبناء على حاجة مدينة رفح الملحة لمستشفى يواجه الزيادة الكبيرة في عدد السكان، ويوفر القدرة الاستيعابية لسكان المدينة؛ فإن البلدية ومنذ البداية أسهمت في دعم أعمال إنشاء المستشفى، إيمانًا منها بأولوية حياة الإنسان على أية اعتبارات أخرى، مضيفًا أن البلدية لم ولن تدخر جهدًا حتى يرى المستشفى النور، وستتابع سير مراحل العمل في المستشفى استكمالًا لدورها في تذليل كل العقبات وتوفير البنية التحتية اللازمة للمشروع.

بدوره أكد م. الحمادين أن مستشفى حمد بن جاسم العام في رفح، سيُبنى على مساحة 50 ألف متر مربع، وسيُنجز على مرحلتين، حيث تصل تكلفة المرحلة الأولى إلى 24 مليون دولار، سيُنشأ خلالها 3 مبانٍ رئيسية، المبنى الأول للطوارئ والجراحة، وسيضم مركز التعقيم المركزي والغسيل تحت الأرض، فيما سيكون الطابق الأرضي لقسم الطوارئ بسعة 30 سريرًا، وسيُخصص الطابق الأول لقسم العمليات، حيث سيضم ثمانِ غرف عمليات مجهزة، بالإضافة إلى ملحقات جناح العمليات، فيما سيكون الطابقان الثاني والثالث للمبيت بسعة 100 سرير.

وأوضح أن المبنى الثاني سيكون للخدمات التشخيصية والعناية المكثفة، حيث سيُخصص طابقٌ كامل لقسم الخدمات التشخيصية التي ستضم خدمات الرنين المغناطيسي، الأشعة المقطعية، الأشعة السينية، الفلوروسكوبي، الماموجرافي للكشف عن أورام الثدي، البانوراما للأسنان، وغيرها من الخدمات التشخيصية التي تفتقر لها محافظة رفح، كما سيضم المبنى قسم العناية المكثفة بسعة 26 سريرًا، بالإضافة إلى طابقين للمبيت بسعة 100 سرير، حيث سيكون إجمالي أسرة المبيت 200 سرير.

وأضاف أن المرحلة الأولى ستشهد إنشاء مبنىً خاصٍّ بغسيل الكُلى بسعة 40 سريرًا، حيث سيتم توفير بيئة مناسبة لمرضى الغسيل، هذا بالإضافة إلى المرافق والخدمات المساندة الأخرى من مركز الإسعاف والطوارئ، ومبنىً خاصٍّ بالطب الشرعي وثلاجات حفظ الموتى، ومحطات توليد الأكسجين، ومولدات الطاقة، ومحطات تحلية المياه، بالإضافة إلى المرافق الأخرى من مناطق خضراء، وشوارع بينية، ومواقف سيارات، مشيرًا إلى أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار التوسع والتمدد المستقبلي وزيادة عدد السكان، حيث خصصت أراضٍ لمباني النساء والولادة والأطفال.

بدوره شكر د. الصوفي وزارة الصحة على جهودها وحرصها على إنشاء مستشفىً يلبي حاجة رفح، كما قدم الشكر لمؤسسة حمد بن جاسم على الدعم السخيّ لتقديم خدمة طبية تليق بتضحيات المحافظة.

أخبار ذات صلة

6 أسرى يواصلون إضرابهم داخل سجون الاحتلال رفضاً للاعتقال الإداري

6 أسرى يواصلون إضرابهم داخل سجون الاحتلال رفضاً للاعتقال الإداري

قطاع غزة: حالة وفاة وخمس إصابات بثمانية حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: حالة وفاة وخمس إصابات بثمانية حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

الاحتلال يعتقل شابًا غرب بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابًا غرب بيت لحم

طالع أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

طالع أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

مجلس الوزراء يعقد جلسته الأسبوعية في بيت لحم اليوم

مجلس الوزراء يعقد جلسته الأسبوعية في بيت لحم اليوم

خلافات كبيرة داخل حكومة الاحتلال بشأن المؤسسات الفلسطينية الست

خلافات كبيرة داخل حكومة الاحتلال بشأن المؤسسات الفلسطينية الست

طالع: تطورات حالة الطرق في مدينة غزة لليوم الأحد

طالع: تطورات حالة الطرق في مدينة غزة لليوم الأحد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

6 أسرى يواصلون إضرابهم داخل سجون الاحتلال رفضاً للاعتقال الإداري

6 أسرى يواصلون إضرابهم داخل سجون الاحتلال رفضاً للاعتقال الإداري

الاحتلال يعتقل شابًا غرب بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابًا غرب بيت لحم

طالع: تطورات حالة الطرق في مدينة غزة لليوم الأحد

طالع: تطورات حالة الطرق في مدينة غزة لليوم الأحد

الخارجية التركية تدين خطة إسرائيل الموافقة على بناء 3100 وحدة استيطانية جديدة

الخارجية التركية تدين خطة إسرائيل الموافقة على بناء 3100 وحدة استيطانية جديدة

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

المرور بغزة: وفاة طفل بحادث دهس وسط القطاع

المرور بغزة: وفاة طفل بحادث دهس وسط القطاع

محافظة القدس: مخطط بناء كنيس يهودي بمحيط الأقصى تزييف للوجه العربي للمدينة

محافظة القدس: مخطط بناء كنيس يهودي بمحيط الأقصى تزييف للوجه العربي للمدينة

الخارجية: ندعو مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية لشعبنا من إرهاب الاحتلال

الخارجية: ندعو مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية لشعبنا من إرهاب الاحتلال

منوعات

بسبب هذا الفيديو.. رضوى الشربيني تتعرض للإنتقاد الحاد

بسبب هذا الفيديو.. رضوى الشربيني تتعرض للإنتقاد الحاد

شاهد: هنادي مهنا تكشف عن سبب خسارتها (50) كيلوغرام من وزنها

شاهد: هنادي مهنا تكشف عن سبب خسارتها (50) كيلوغرام من وزنها

شاهد: زوجة حسن أبو الروس تنفي خبر إنفصالها بطريقة لافتة

شاهد: زوجة حسن أبو الروس تنفي خبر إنفصالها بطريقة لافتة

شاهد: نيكولا معوض يعلن عن حمل زوجته بطريقة مميزة

شاهد: نيكولا معوض يعلن عن حمل زوجته بطريقة مميزة

شاهد: بشرى تكشف عن تعرضها للتحرش من الوسط الفني

شاهد: بشرى تكشف عن تعرضها للتحرش من الوسط الفني

شاهد: سيد علي يثير الجدل بوصلة رقص غريبة بمهرجان الجونة

شاهد: سيد علي يثير الجدل بوصلة رقص غريبة بمهرجان الجونة

ما حقيقة إنفصال نانسي عجرم عن زوجها؟

ما حقيقة إنفصال نانسي عجرم عن زوجها؟

بسبب طلعت زكريا.. هنا الزاهد تدخل في نوبة بكاء مؤثرة

بسبب طلعت زكريا.. هنا الزاهد تدخل في نوبة بكاء مؤثرة

شاهد: فنان مصري يهاجم بوسي شلبي &#34;كفاية قرف&#34;

شاهد: فنان مصري يهاجم بوسي شلبي "كفاية قرف"

شاهد: فنانة تركية تعتدي على طليقها بشكل هستيري

شاهد: فنانة تركية تعتدي على طليقها بشكل هستيري

عربي

هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب إقليم الدريوش في المغرب

هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب إقليم الدريوش في المغرب

التحالف العربي يستهدف موقعاً لتجميع زوارق الحوثيين المفخخة في الحديدة

التحالف العربي يستهدف موقعاً لتجميع زوارق الحوثيين المفخخة في الحديدة

إصابات ووفيات (كورونا) تواصل تراجعها في اليمن مع انحسار الموجة الثالثة للفيروس

إصابات ووفيات (كورونا) تواصل تراجعها في اليمن مع انحسار الموجة الثالثة للفيروس

ولي العهد السعودي يعلن الحزمة الأولى من &#34;المبادرة الخضراء&#34; لحماية البيئة

ولي العهد السعودي يعلن الحزمة الأولى من "المبادرة الخضراء" لحماية البيئة