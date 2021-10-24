مجلس الوزراء يعقد جلسته الأسبوعية في بيت لحم اليوم





يشار إلى أن جلسة الحكومة الأسبوعية ستنعقد اليوم الأحد، وعلى غير المعتاد كل يوم اثنين من كل أسبوع، بسبب زيارة اشتية غداً للعاصمة البلجيكية، بروكسل، حيث سيلقي كلمة أمام البرلمان الأوروبي.





رام الله - دنيا الوطنيعقد مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة د. محمد اشتية، اليوم الأحد، جلسته الأسبوعية في مدينة بيت لحم.وكان مجلس الوزراء، قد قرر عقد جلساته الأسبوعية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة في جميع محافظات الوطن، من أجل الوقوف عن قرب على مطالب المواطنين، وتلبية احتياجاتهم والمحافظة على السلم الأهلي في مجتمعاتهم، وتمكينهم من التصدي للاعتداءات الإسرائيلية.