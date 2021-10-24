شؤون فلسطينية

مجلس الوزراء يعقد جلسته الأسبوعية في بيت لحم اليوم

مجلس الوزراء يعقد جلسته الأسبوعية في بيت لحم اليوم
حكومة رئيس الوزراء د.محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
يعقد مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة د. محمد اشتية، اليوم الأحد، جلسته الأسبوعية في مدينة بيت لحم.

وكان مجلس الوزراء، قد قرر عقد جلساته الأسبوعية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة في جميع محافظات الوطن، من أجل الوقوف عن قرب على مطالب المواطنين، وتلبية احتياجاتهم والمحافظة على السلم الأهلي في مجتمعاتهم، وتمكينهم من التصدي للاعتداءات الإسرائيلية.

يشار إلى أن جلسة الحكومة الأسبوعية ستنعقد اليوم الأحد، وعلى غير المعتاد كل يوم اثنين من كل أسبوع، بسبب زيارة اشتية غداً للعاصمة البلجيكية، بروكسل، حيث سيلقي كلمة أمام البرلمان الأوروبي.

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