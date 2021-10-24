خلافات كبيرة داخل حكومة الاحتلال بشأن المؤسسات الفلسطينية الست



وقالت الوزيرة عن (ميرتس)، تامار زاندبرغ، إن ثلاثاً على الأقل من هذه التنظيمات هي منظمات حقوقية عريقة ومعروفة ولا يمكن أن تكون مرتبطة بـ "الإرهاب"، مؤكدة أن حزبها سيطالب بتوضيحات حول سبب تصنيفها منظمات إرهابية.



ونقلت (مكان)، عن مصدر أخر في الائتلاف قوله: إن عملية التمهيد لاتخاذ هذا الإجراء كانت ملتوية، وإنه لم يتم الاعداد لها أمام الإدارة الأمريكية كما كان ينبغي.



من جهته، وجه مصدر في حاشية غانتس، أصبع الاتهام إلى وزارة الخارجية التي كشفت عن القرار في توقيت غير مناسب دون اطلاع وزارة الجيش عن ذلك.



ومن جانبها قالت (القائمة المشتركة)، إن هذا هو تغيير للأسوأ إضافي للحكومة برعاية (ميرتس) و(العمل) و(القائمة العربية الموحدة).



وكان مصدر أمني قد نفى ما قالته وزارة الخارجية الامريكية من ان إسرائيل لم تبلغ الأمريكيين مسبقا بخطتها إدراج ست مؤسسات تابعة للجبهة الشعبية على قائمة الإرهاب.



وأوضح المصدر أن محافل في الإدارة الأمريكية تم اطلاعها على الخطة بل تسلمت تقارير استخبارية حول هذا الموضوع.

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم الأحد، إن إعلان وزير الجيش، بيني غانتس، عن ست مؤسسات فلسطينية منظمات "إرهابية" لا يزال يثير خلافات وانتقادات داخل الائتلاف الحكومي.