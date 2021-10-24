القيادة الفلسطينية تجتمع برئاسة الرئيس عباس اليوم

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، إن الرئيس محمود عباس سيترأس اجتماعاً للقيادة الفلسطينية مساء اليوم الأحد.وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن الاجتماع له أهمية كبيرة فيما يتعلق بترتيب البيت الداخلي، مشيراً إلى أن البحث جار عن ذلك، وسنسعى للحوار مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي في ظل التطورات السياسية الأخيرة.وكان وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، أكد أن القيادة الفلسطينية مدعوة في اجتماعها المقرر اليوم، لوضع الآليات المناسبة لتحويل خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة، إلى مربع التنفيذ في مختلف المجالات، وتنفيذ قرارات المجلس الوطني.وأشار العوض في تصريح نشره على صفحته الشخصية في موقع (فيسبوك)، مساء اليوم السبت، إلى أن القيادة مدعوة كذلك الى تحريك المياه الراكدة في ملف المصالحة وإنجاز الوحدة الوطنية، وإغلاق الطريق أمام تسلل خطة لابد الاقتصادية التي تؤسس لفصل قطاع غزة، ومغادرة الحديث عن إجراءات بناء الثقة والتحسينات الاقتصادية.وفي السياق، قال العوض: "يجب ان يتناول الاجتماع، تعزيز صمود المواطنين، وضمان تعزيز الحريات وحقوقهم، بالإضافة الى تكثيف المقاومة الشعبية وتعميم نماذجها الناجحة وتشكيل قيادة موحدة لها، ومغادرة الحديث بإجراءات بناء الثقة مع حكومة بينت".وتابع العوض: "يجب على اجتماع القيادة غداً، أن تتناول دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل لجنتها التنفيذية وإصلاح مؤسساتها كافة، والتحضير الجيد لاجتماع المجلس المركزي الفلسطيني قبل نهاية العام".