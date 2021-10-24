شؤون فلسطينية

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأربعاء

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأربعاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الأحد، خريفيا معتدلا، مع بقاء درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبياً إلى بارد خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الاثنين يكون الجو، خريفيا معتدلا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء يكون الجو خريفيا معتدلا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما الأربعاء، فيكون الجو خريفيا معتدلا في المناطق الجبيلية، حارا نسبيا في الاغوار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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