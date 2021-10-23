شؤون فلسطينية

الخارجية التركية تدين خطة إسرائيل الموافقة على بناء 3100 وحدة استيطانية جديدة

الخارجية التركية تدين خطة إسرائيل الموافقة على بناء 3100 وحدة استيطانية جديدة
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية التركية، خطة إسرائيل بشأن الموافقة على بناء 3100 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات بالضفة الغربية الأسبوع المقبل.

كما دانت الخارجية التركية في بيان لها، مساء اليوم السبت، المحاولة الإسرائيلية لمنع أنشطة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة عبر إدراج 6 منظمات فلسطينية لحقوق الإنسان على لائحة "المنظمات الإرهابية"، مشددة على انها تتعارض مع حقوق الإنسان والقانون الدولي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وقالت: يجب إنهاء السياسات الأحادية الجانب وغير القانونية، بما في ذلك توسيع المستوطنات غير الشرعية، والتي من شأنها القضاء على رؤية حل الدولتين التي تعد الخيار الوحيد لتسوية عادلة ودائمة وشاملة للصراع الفلسطيني.

ودعت الخارجية التركية المجتمع الدولي إلى التحرك لضمان حماية الأراضي الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، من أجل إرساء السلام والاستقرار على المدى الطويل في المنطقة.

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