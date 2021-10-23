غرفة تجارة وصناعة الوسطى تصدر تنويهاً حول سجلات 2019 الخاصة بتصاريح التجار

رام الله - دنيا الوطنأصدرت غرفة تجارة وصناعة محافظة وسط قطاع غزة، تنويهاً فيما يتعلق بسجلات 2019 المتعلقة بتصاريح التجار الفلسطينيين في قطاع غزة.وأكدت غرفة تجارة وصناعة الوسطى في التنويه الذي نشرته مساء اليوم السبت، على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنه حتى اللحظة لم يصدر أي قرار بخصوص استقبال ملفاتهم.ودعت الغرفة، المواطنين، بعدم التجمهر أمام مقر الغرف التجارية، لافتة إلى أنه في حال جد جديد، سيتم النشر والاعلان في المصادر الرسمية، وسيتم ابلاغهم بذلك.