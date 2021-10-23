إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي نصبت حاجزا عسكريا على مفترق قرية عنزة، وآخر على مفرق عجة جنوب جنين.وقالت مصادر محلية: "إن جنود الاحتلال أطلقوا الأعيرة المعدنية، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب الشبان، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا على مفترق بلدة عجة وشرعت بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها ما أدى الى إعاقة حركة المواطنين"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.