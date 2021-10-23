إسرائيل ترد على أمريكا: أطلعنا إدارة بايدن على موضوع المؤسسات الفلسطينية الستة

رام الله - دنيا الوطننقلت قناة (كان)، عن مصدر أمني إسرائيلي، مساء اليوم السبت، أنه تم إطلاع الإدارة الأمريكية مسبقاً، بنية وارة الدفاع الإسرائيلية تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية في الضفة الغربية كمؤسسات "إرهابية".وقال المصدر: "تم تزويد الجهات المعنية في الإدارة الأمريكية بالمعلومات الاستخباراتية بهذا الخصوص"، بحسب القناة الإسرائيلية.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، قد أكد في وقت سابق من اليوم السبت، أن بلاده ستطلب توضيحًا بشأن قرار وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، إدراج ست مؤسسات فلسطينية على قائمة "الإرهاب"، مشددًا على "أهمية احترام حقوق الانسان، والحريات الأساسية، والمجتمع المدني القوي".وبحسب قناة (i24 news) الإسرائيلية ، قال برايس: "إن إسرائيل لم تُعطِ الولايات المتحدة إشعارًا مسبقًا بالقرار"، معربًا عن قلق الولايات المتحدة من النية لتوسيع البناء في المستوطنات.وكان وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس قد أعلن أمس الجمعة، إدراج ست مؤسسات فلسطينية على قائمة "الإرهاب".