المرور بغزة: وفاة طفل بحادث دهس وسط القطاع

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة عن وفاة طفل دهساً وسط قطاع غزة، مساء اليوم السبت.وأوضحت المرور أن الطفل جود عيد أبو ركن (10 سنوات) من مخيم المغازي توفي متأثراً بجراح خطيرة أصيب بها جراء صدمه من قبل مركبة من نوع "فولكس فوجن" في شارع صلاح الدين شرقي المحافظة الوسطى، بحسب ما جاء على موقع وزارة الداخلية والامن الوطني الالكتروني.وأشارت الشرطة إلى أنه تم توقيف سائق المركبة (أ. ش) لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.وبوفاة الطفل "أبو ركن"، يرتفع عدد الأطفال الذين توفوا إثر حوادث سير وقعت بغزة منذ مطلع شهر سبتمبر الماضي إلى أربعة أطفال.