الاقتصاد بغزة: توقيف ثلاثة تجار بعد رفعهم لأسعار السكر والبقوليات

رام الله - دنيا الوطنأفاد عبد الفتاح أبو موسى، الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، أنه تم توقيف ثلاثة تجار، مساء اليوم السبت، وإحالتهم للنيابة العامة، وذلك قيامهم برفع الأسعار في السكر والبقوليات دون الرجوع للوزارة.وأشار أبو موسى في تصريحات له، مساء اليوم السبت، إلى أن ذلك جاء ضمن جهود المكاتب الفرعية لحماية المستهلك في وارة الاقتصاد بقطاع غزة، وفق وكالة (الرأي).وأكد الناطق باسم وزارة الاقتصاد بغزة، أن طواقم الوزارة في الميدان، وتتابع الأسواق، لافتا إلى أن عدد التجار الذين يرفعون الأسعار مرشح للزيادة، محذرا في الوقت ذاته التجار من أي استغلال أو رفع للأسعار.