عربي

إصابات ووفيات (كورونا) تواصل تراجعها في اليمن مع انحسار الموجة الثالثة للفيروس

إصابات ووفيات (كورونا) تواصل تراجعها في اليمن مع انحسار الموجة الثالثة للفيروس
رام الله - دنيا الوطن
واصلت أعداد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) في اليمن تراجعها الملحوظ اليوم السبت، مع استمرار انحسار الموجة الثالثة للجائحة في البلاد المستمرة للشهر الثالث.

وقالت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة فيروس (كورونا) إنها سجلت 12 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 في ثلاث محافظات وثلاث حالات وفاة انخفاضا من 15 إصابة وأربع وفيات يوم الجمعة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وذكرت اللجنة التابعة للحكومة المعترف بها دوليا ومقرها عدن في بيان أن إجمالي الإصابات المؤكدة في المناطق التابعة للحكومة بجنوب البلاد وشرقها ارتفع إلى 9662 إصابة، تعافى منها 6178 ولا تزال هناك 1646 حالة نشطة. كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 1838.

ويعتقد أن الأعداد الفعلية أعلى من ذلك بكثير في ظل القيود التي تفرضها الحرب على إجراء فحوص كوفيد-19 والإبلاغ عن المرض.

ولا تكشف جماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم المدن الكبرى بشمال اليمن وغربه، عن أعداد الإصابات والوفيات الناتجة عن فيروس (كورونا).

أخبار ذات صلة

التحالف العربي يستهدف موقعاً لتجميع زوارق الحوثيين المفخخة في الحديدة

التحالف العربي يستهدف موقعاً لتجميع زوارق الحوثيين المفخخة في الحديدة

ولي العهد السعودي يعلن الحزمة الأولى من &#34;المبادرة الخضراء&#34; لحماية البيئة

ولي العهد السعودي يعلن الحزمة الأولى من "المبادرة الخضراء" لحماية البيئة

اليمن: اغتيال قيادي بـ&#34;حزب الإصلاح&#34; في تعز

اليمن: اغتيال قيادي بـ"حزب الإصلاح" في تعز

السعودية تطلق خططا لإطلاق &#34;أهداف خضراء&#34; لمواجهة تغير المناخ

السعودية تطلق خططا لإطلاق "أهداف خضراء" لمواجهة تغير المناخ

مصر: الموجة الرابعة لـ(كورونا) مستمرة ولا وجود لمتحورات خطيرة

مصر: الموجة الرابعة لـ(كورونا) مستمرة ولا وجود لمتحورات خطيرة

تونس تعلن فرض تطعيم (كورونا) على المواطنين والوافدين

تونس تعلن فرض تطعيم (كورونا) على المواطنين والوافدين

ليبيا: اكتشاف مقبرة جماعية جديدة جنوب العاصمة طرابلس

ليبيا: اكتشاف مقبرة جماعية جديدة جنوب العاصمة طرابلس

المغرب: عرض منزل مؤسس علم الاجتماع &#34;ابن خلدون&#34; للبيع يثير جدلًا واسعًا

المغرب: عرض منزل مؤسس علم الاجتماع "ابن خلدون" للبيع يثير جدلًا واسعًا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابة مواطن وتحطيم 4 مركبات في اعتداء للمستوطنين على قاطفي الزيتون رام الله

إصابة مواطن وتحطيم 4 مركبات في اعتداء للمستوطنين على قاطفي الزيتون رام الله

صور وفيديو.. اتحاد الصناعات الغذائية في فلسطين ينتخب مجلس إدارة جديد لدورته التاسعة

صور وفيديو.. اتحاد الصناعات الغذائية في فلسطين ينتخب مجلس إدارة جديد لدورته التاسعة

العليا للعشائر: قرار الاحتلال اتجاه المؤسسات المدنية اعتداء على المجتمع الفلسطيني

العليا للعشائر: قرار الاحتلال اتجاه المؤسسات المدنية اعتداء على المجتمع الفلسطيني

ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

غزة: لجنة &#34;العمل الحكومي&#34; تُصدر قرارات جديدة بشأن موظفي الفئة الثالثة

غزة: لجنة "العمل الحكومي" تُصدر قرارات جديدة بشأن موظفي الفئة الثالثة

الزراعة: قطاع غزة يحتاج نحو 2.5 مليون دجاجة شهريًا

الزراعة: قطاع غزة يحتاج نحو 2.5 مليون دجاجة شهريًا

الكشف عن تفاصيل المنحة المصرية للإسكان وجسر الشجاعية

الكشف عن تفاصيل المنحة المصرية للإسكان وجسر الشجاعية

المطران حنا: هوية القدس مهددة ومستباحة أكثر من أي وقت مضى

المطران حنا: هوية القدس مهددة ومستباحة أكثر من أي وقت مضى

منوعات

بسبب هذا الفيديو.. رضوى الشربيني تتعرض للإنتقاد الحاد

بسبب هذا الفيديو.. رضوى الشربيني تتعرض للإنتقاد الحاد

شاهد: هنادي مهنا تكشف عن سبب خسارتها (50) كيلوغرام من وزنها

شاهد: هنادي مهنا تكشف عن سبب خسارتها (50) كيلوغرام من وزنها

شاهد: زوجة حسن أبو الروس تنفي خبر إنفصالها بطريقة لافتة

شاهد: زوجة حسن أبو الروس تنفي خبر إنفصالها بطريقة لافتة

شاهد: نيكولا معوض يعلن عن حمل زوجته بطريقة مميزة

شاهد: نيكولا معوض يعلن عن حمل زوجته بطريقة مميزة

شاهد: بشرى تكشف عن تعرضها للتحرش من الوسط الفني

شاهد: بشرى تكشف عن تعرضها للتحرش من الوسط الفني

شاهد: سيد علي يثير الجدل بوصلة رقص غريبة بمهرجان الجونة

شاهد: سيد علي يثير الجدل بوصلة رقص غريبة بمهرجان الجونة

ما حقيقة إنفصال نانسي عجرم عن زوجها؟

ما حقيقة إنفصال نانسي عجرم عن زوجها؟

بسبب طلعت زكريا.. هنا الزاهد تدخل في نوبة بكاء مؤثرة

بسبب طلعت زكريا.. هنا الزاهد تدخل في نوبة بكاء مؤثرة

شاهد: فنان مصري يهاجم بوسي شلبي &#34;كفاية قرف&#34;

شاهد: فنان مصري يهاجم بوسي شلبي "كفاية قرف"

شاهد: فنانة تركية تعتدي على طليقها بشكل هستيري

شاهد: فنانة تركية تعتدي على طليقها بشكل هستيري

عربي

التحالف العربي يستهدف موقعاً لتجميع زوارق الحوثيين المفخخة في الحديدة

التحالف العربي يستهدف موقعاً لتجميع زوارق الحوثيين المفخخة في الحديدة

إصابات ووفيات (كورونا) تواصل تراجعها في اليمن مع انحسار الموجة الثالثة للفيروس

إصابات ووفيات (كورونا) تواصل تراجعها في اليمن مع انحسار الموجة الثالثة للفيروس

ولي العهد السعودي يعلن الحزمة الأولى من &#34;المبادرة الخضراء&#34; لحماية البيئة

ولي العهد السعودي يعلن الحزمة الأولى من "المبادرة الخضراء" لحماية البيئة

اليمن: اغتيال قيادي بـ&#34;حزب الإصلاح&#34; في تعز

اليمن: اغتيال قيادي بـ"حزب الإصلاح" في تعز