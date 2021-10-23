شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يفتتح بوابة مدخل محافظة أريحا والأغوار

الرئيس عباس يفتتح بوابة مدخل محافظة أريحا والأغوار
رام الله - دنيا الوطن
افتتح رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم السبت، بوابة مدخل محافظة أريحا والأغوار.

وتفقد الرئيس عباس الاستراحة، واستمع إلى شرح من مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، حول المشاريع التطويرية التي جرى تنفيذها لخدمة المواطنين وتسهيل حركة المسافرين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

كما استمع الرئيس، إلى شرح حول مشروع بوابة مدخل محافظة أريحا والأغوار، وأهميتها في تسهيل حركة المغادرين من أريحا والأغوار، والقادمين إليها، وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير.

ويشمل مشروع بوابة مدخل محافظة أريحا والأغوار، توسعة الطريق الرابط بين مدينة أريحا وطريق (90)، بشارع "عمان"، بهدف تسهيل حركة المغادرين من أريحا والأغوار، والقادمين إليها.

كما ويشمل المشروع أيضا تطوير الاستراحة لتسهيل حركة الاستيراد والتصدير عبر المعبر التجاري، نظرا لعدم استيعاب الطريق القديمة.

يذكر أن مشروع بوابة مدخل محافظة أريحا والأغوار جزء من مشروع تطوير استراحة أريحا وتوفير البنية التحتية لتلبية حاجات المواطنين وتسهيل حركتهم بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس والحكومة، وبتمويل من وزارة المالية الفلسطينية.

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