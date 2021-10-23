شؤون فلسطينية

(أونروا): الاتحاد الأوروبي تبرع بـ90 مليون يورو لدعم الموازنة البرامجية لعام 2021

(أونروا): الاتحاد الأوروبي تبرع بـ90 مليون يورو لدعم الموازنة البرامجية لعام 2021
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن الاتحاد الأوروبي تبرع بمبلغ 90 مليون يورو لدعم الموازنة البرامجية لعام 2021.

وأوضحت (أونروا) في بيان لها أنه تم التوقيع على اتفاقية المساهمة بين كل من ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون بوغسدورف ومدير الشراكات في الوكالة كريم عامر، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).

وقالت "إن الدعم الحيوي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للأونروا يعمل على تمويل الخدمات الأساسية للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا وغزة والضفة الغربية التي تشمل القدس الشرقية".

وأضافت أونروا “بموجب هذه الاتفاقية يقدم الاتحاد الأوروبي تبرعا بقيمة 90 مليون يورو لدعم أعمال التنمية البشرية للأونروا لهذا العام وذلك بما يتماشى مع ولايتها”، مؤكدةً أن الدعم الثابت من الاتحاد الأوروبي يعمل على تمكين (أونروا) من تقديم خدمات عند الخطوط الأمامية مثل الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية وتحسين المخيمات وأكثر من ذلك، في غياب حل عادل ودائم لمحنة لاجئي فلسطين.

ولفتت إلى أن التبرع الجديد سيساعد في المحافظة على سبل الوصول إلى التعليم لـما مجموعه 533,000 طفل وتوفير الرعاية الصحية الأولية لأكثر من 3,4 مليون مريض ومساعدة أكثر من 250,000 لاجئ من فلسطين من الفئات الأشد عرضة للمخاطر، علاوة على العديد من الخدمات الأخرى، وذلك في وقت يتسم بعدم الاستقرار الشديد في جميع أرجاء منطقة الشرق الأوسط.

وقالت أونروا“على مدى خمسة عقود رسخ الاتحاد الأوروبي نفسه كشريك استراتيجي رئيس للوكالة، وقام بدعم (أونروا) في جهودها لمساعدة لاجئي فلسطين على تحقيق إمكاناتهم الكاملة في التنمية البشرية على الرغم من ظروفهم الصعبة”، منوهةً أن الاتحاد الأوروبي وافق على توفير كامل مبلغ تمويله فور التوقيع على الاتفاقية.

وتابعت “يتضمن التزام الاتحاد الأوروبي تجاه لاجئي فلسطين دعمًا غير مسبوق لبرنامج التعليم التابع للوكالة من خلال حملتها (التعليم من أجل الحياة)، والتي قام الاتحاد الأوروبي في جزء منها بتزويد طلاب (أونروا) الأكثر ضعفًا وتهميشًا بأجهزة لوحية”.

وأوضحت أونروا أن هذه المبادرة المستمرة بين الاتحاد الأوروبي و(أونروا) والتي تحدث في جميع الأقاليم الخمسة لعمليات (أونروا) تدعم سبل وصول الأطفال إلى تعليم نوعي وجامع وحديث وتضمن عدم تخلف الطلاب من لاجئي فلسطين عن الركب، مشيرةً إلى أن الأجهزة اللوحية ستسمح للطلاب بالوصول إلى منصة التعلم الرقمية المبتكرة (iLearn) التي أطلقتها (أونروا) حديثا، مما يدعم تعلم الطلاب أثناء الجائحة المستمرة وما بعدها.

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