شؤون فلسطينية

إصابة مواطن وتحطيم 4 مركبات في اعتداء للمستوطنين على قاطفي الزيتون رام الله

إصابة مواطن وتحطيم 4 مركبات في اعتداء للمستوطنين على قاطفي الزيتون رام الله
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مواطن بحروق، اليوم السبت، إثر اعتداء نفذه مستوطنون على قاطفي الزيتون، في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.

وذكر الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان عوض أبو سمرة، أن نحو 20 مستوطنا من البؤرة الاستيطانية "عيدي عاد" المقامة على أراضي المواطنين، هاجموا ثلاث عائلات أثناء قطفها ثمار الزيتون في السهل الواقع شرق البلدة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأشار إلى أن المستوطنين اعتدوا على المواطن عبد الناصر ناجي، ورشوه بغاز الفلفل، ما أدى إلى إصابته بحروق، نقل على إثرها إلى المركز الطبي في البلدة.

وتابع أبو سمرة، أن المستوطنين أحرقوا مركبة، وحطموا وأعبطوا إطارات ثلاث أخرى تعود للعائلات المعتدى عليها.

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