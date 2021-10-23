الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها المقام منذ (40 عاماً)

رام الله - دنيا الوطنأجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، عائلة مقدسية على هدم منزلها في حي وادي الجوز بالقدس.وقال نادر جابر صاحب المنزل إن قوات الاحتلال أجبرت عائلته على هدم منزلها المقام منذ 40 عاما، بعد أن أخطرته بهدمه، وإجباره على دفع غرامة مالية باهظة في حال عدم تنفيذ ذلك.وأشار جبر إلى أن المنزل كانت تعيش فيه والدته منذ التسعينات، وتوفيت وهي تدفع مخالفات لبلدية الاحتلال منذ عام 2013.ولفت جبر الى أن بلدية الاحتلال أجبرتهم على الهدم بحجة البناء دون ترخيص وفي ذات الوقت رفضت منحهم أي تصاريح.وأضاف:" اليوم ونتيجة جريمة الاحتلال وعنصريته نهدم شقاء والدتنا وذكرياتنا بأيدينا".