شؤون فلسطينية

صور وفيديو.. اتحاد الصناعات الغذائية في فلسطين ينتخب مجلس إدارة جديد لدورته التاسعة

صور وفيديو.. اتحاد الصناعات الغذائية في فلسطين ينتخب مجلس إدارة جديد لدورته التاسعة
رام الله - دنيا الوطن
افتتح نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية علي الحايك، اجتماع الهيئة العامة غير العادي والعادي لمجلس ادارة اتحاد الصناعات الغذائية في فلسطين، وذلك لاختيار مجلس ادارة جديد في دورته التاسعة منذ تأسيس الاتحادات العامة للصناعات في الضفة وغزة

وقال الحايك، خلال كلمة له: " ان هذا الحفل الديمقراطي بين الضفة وغزة في اختيار مجلس اتحاد للصناعات الغذائية هو بداية للانتخابات لكافة الاتحادات التخصصية في قطاع غزة والضفة لاختيار ادارته الجديدة من اجل تكثيف العمل والجهد في تطوير القطاع التجاري والصناعي والغذائي من اجل خدمة المواطنين.

من جانبٍ اخر قال تيسير الصفدي نائب رئيس اتحاد الصناعات الغذائية بأن الدورة السابقة للاتحاد كانت مثمرة في العمل الغذائي، رغم ان الدورة الماضية مرت في ظروف صعبة متمثلة في انتشار فيروس كورونا، وقد حصلت عدد من الشركات والمصانع بشهادات الايزو وشهادات الجودة، وهي خطوة للامام في دعم المنتج الفلسطيني والمحلي، وتكثيف العمل على تدريب وصقل مهارات العمال في دفع عملية الصناعة المحلية، آملين بان نصل الى مرحلة التصدير للعالم الخارجي ليصبح المنتج الفلسطيني منافس للمنتجات العالمية في الاسواق حول العالم.

وأكد الصفدي، بأن الاتحاد يدفع باتجاه دعم الصناعات الغذائية المحلية من خلا ل تأهيل بعض المصانع للحصول على الشهادات العالمية وشهادات المقاييس، وتقديم الدعم المادي والمعنوي للعامل المتضررين من جائحة كورونا، حتى نصل الى هدفنا وهو دعم ومساندة المنتج العذائي.

على خطٍ موازي، قال رئيس شركة هانوفر للالبان والصناعات الغذائية تامر الوادية، بأنني اتشرف بأن اكون عضواً جديداً في المجلس الاداري الجديد، حتى نرتقي في صناعاتنا الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حتى نصل الى توصيل منتجاتنا الى العالم الخارجي، والعمل الجاد الى خفض مستوى البطالة وتنمية الصناعة الفلسطينية

وكشف الوادية عن خطة الادارة الجديدة للادارة الجديدة بأننا سنعمل بشكل جاد الى تطوير العمل الغذائي الفلسطيني والاجتهاد للحصول على شهادات دولية للمصانع حتى يتسنى له التصدير وتسويق المنتج العذائي الفلسطيني في الاسواق التي تعود عليه بالفائدة المادية والمعنوية، وبذلك نخطو خطوة للامام في القضاء على البطالة أولاً ثم الارتقاء العمل الغذائي الفلسطيني.

هذا وكان اتحاد الصناعات الغذائية في قطاع غزة والضفة الغربية قد اختار مجلس ادارة جديد للاتحاد، ليكسب الثقة في العمل المشتركة لمدة ثلاثة اعوام متواصلة من اختيارهم للاعضاء، حيث اعلن عن هيئة ادارة جديدة في قطاع غزة من خلال التزكية الشفوية من الاعضاء المشاركين في الاتحاد في قطاع غزة والضفة الغربية، وقد اختار الاتحاد العام للصناعات الغذائية في قطاع غزة كلاً من: تيسير الصفدي وتامر الوادية واياد غبون ومحمد الوادية اعضاءً منتخبين في الدورة التاسعة للاتحاد في قطاع غزة.


 










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