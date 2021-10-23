العليا للعشائر: قرار الاحتلال اتجاه المؤسسات المدنية اعتداء على المجتمع الفلسطيني





رام الله - دنيا الوطناستنكرت الهيئة العليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بتصنيف ست مؤسسات فلسطينية حقوقية وتنموية ومدنية في الضفة المحتلة بمؤسسات إرهابية وهي تحاد لجان المرأة، ومؤسسة الضمير، ومعهد بيسان للبحوث، ومؤسسة الحق، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين "DCI-P"، واتحاد لجان العمل الزراعي "UAWC".وقال عاكف المصري المفوض العام للهيئة العليا للعشائر في قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مقومات الشعب الفلسطيني من خلال التمثيل بمؤسساته المدنية وجمعياته الخيرية، التي تقدم الخدمات والمساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة فئات المجتمع الفلسطيني الذي يرضخ تحت ظلم وقمع الاحتلال.وأعرب المصري عن تضامن الهيئة العليا للعشائر في قطاع غزة مع تلك المؤسسات الوطنية الفاعلة في المجتمع الفلسطيني.ودعا المصري جماهير شعبنا الفلسطيني إلى حماية مؤسساته والتصدي لهذه القرارات لما لها من آثار خطيرة على المجتمع المدني الفلسطيني.