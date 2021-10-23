شؤون فلسطينية

فلسطين: الكشف عن إحصائية وفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: الكشف عن إحصائية وفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل سبع وفيات، و530 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و933 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأكدت في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن خمس وفيات سجلت في قطاع غزة، وحالة في الخليل، وحالة في رام الله والبيرة.

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 19، طوباس 15، جنين 37، أريحا والأغوار 10، قلقيلية 6، الخليل 37، طولكرم 7، بيت لحم 7، رام الله والبيرة 23، نابلس 13، سلفيت 1، قطاع غزة 355، مشيرة إلى أنه تم إجراء 6801 فحص.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 9، طوباس 7، جنين 23، أريحا والأغوار 18، قلقيلية 13، الخليل 25، طولكرم 14، بيت لحم 38، رام الله والبيرة 44، نابلس 39، سلفيت 3، قطاع غزة 700.

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 96.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.4%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 61 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 115 مصابا، بينهم 11 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وحول عدد جرعات التطعيم في فلسطين، أكدت أن عددها الكلي في فلسطين بلغ 2,438,046 جرعة بينها 1,762,226 في الضفة، و675,820 في غزة.

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