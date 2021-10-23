ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنيدخل اليوم ثلاثة أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس أعواما اعتقالية جديدة في سجون الاحتلال الاسرائيلي، جلهم من أصحاب المحكوميات العالية.وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن الأسير رياض سليمان زهدي مرشود (48 عاماً)، من سكان محافظة نابلس، يدخل اليوم عامه العشرون على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 23/10/2002م، وهو محكوم بالسجن 28 عاما.كما أشار إعلام الأسرى أن الأسير إبراهيم عبد الرؤوف محمود انجاص (51 عاماً)، من سكان محافظة رام الله، يدخل اليوم عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 23/10/2003م، وهو محكوم بالسجن 32 عامومن القدس، يدخل الأسير بهاء إبراهيم داوود عويسات (26 عاماً)، عامه السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 23/10/2015م، وهو محكوم بالسجن 16 عاما.ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى تاريخ 30 حزيران 2021، نحو (4850) أسيرًا، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (225)، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (540).