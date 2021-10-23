شؤون فلسطينية

غزة: لجنة "العمل الحكومي" تُصدر قرارات جديدة بشأن موظفي الفئة الثالثة

غزة: لجنة "العمل الحكومي" تُصدر قرارات جديدة بشأن موظفي الفئة الثالثة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي اليوم السبت، تصريحًا مهمًا حول ملف موظفي الفئة الثالثة الحاصلين على مؤهلات جامعية اثناء الخدمة واستجابة لمطالب نقابة الموظفين.

وقررت اللجنة الحكومية، معالجة ملف موظفي الفئة الثالثة وفقًا لما يلي: إلغاء الإعلان الداخلي رقم (6-2021) بشأن مسابقات نقل الموظفين من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية.

وقررت اعتماد تطبيق المادة (12) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م، بحيث يتم النقل لمن حصل على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل أثناء خدمته وأن تكون الشهادة في مجال العمل.

ووفق اللجنة الحكومية، تم تكليف ديوان الموظفين العام تنسيب لائحة إجرائية لتنفيذ نقل الموظفين العموميين من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية.

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