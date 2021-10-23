الزراعة: قطاع غزة يحتاج نحو 2.5 مليون دجاجة شهريًا

رام الله - دنيا الوطنقال مدير دائرة الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة، عايش الشنطي، اليوم السبت، إن قطاع غزة يحتاج نحو 2.5 مليون دجاجة شهرياً في قطاع غزة، وأكثر من 3 مليون بيضة مستوردة من الخارج، مبيناً أنه يوجد عالمياً شح بالبيض المخصب وصعوبة في الاستيراد بسبب جائحة كورونا وطرق النقل.وأكد الشنطي، أن ارتفاع الأسعار ناتجة عن ارتفاع أسعار الأعلاف بحوالي30%، وكذلك الصيصان وتكاليف التربية عند المربين، مشيراً إلى أن كيلو الدجاج يكلف 10 شيكل في الوقت الحالي، وكنا متوقعين هذا الإرتفاع.وأضاف: "قمنا بالسماح بإدخال الدجاج المبرد وقطع الدواجن المجمدة، ونعكف حالياً لتجهيز خطة مع أصحاب الفقاسات لإدخال البيض المخصب بما يكفي احتياجات قطاع غزة".وتابع: داخل الجانب الإسرائيلي يوجد ارتفاع للأسعار بسبب الأعياد اليهودية والتي تتطلب كميات كبيرة من الدجاج، وفي الأيام القادمة سيكون حلولا جذرية حتى نتخطى أي مشكلة مقبلة في هذا السياق.