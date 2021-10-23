المطران حنا: هوية القدس مهددة ومستباحة أكثر من أي وقت مضى

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن هوية القدس اصبحت مهددة اليوم اكثر من اي وقت مضى وبشكل غير مسبوق حيث ان السياسات الاحتلالية الهادفة الى طمس معالم مدينتنا وتزوير تاريخها والنيل من هويتها انما تسير بخطى متواترة وكأن الاحتلال في سباق مع الزمن.وأضاف المطران حنا: "القدس في خطر كبير وهي بحاجة الى ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي اولا والمقدسي بشكل خاص لكي نكون جميعا معا وسويا عائلة واحدة وفي خندق واحد مدافعين عن قدسنا ومقدساتنا واوقافنا المستهدفة والمستباحة".وأكد أن اي خطاب يدعو الى الفتن والتشرذم والانقسامات ايا كان شكله وايا كان لونه لا يستفيد منه الا الاحتلال وما نحتاجه في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها القدس هو خطاب المحبة والاخوة الذي يجمعنا ويوحدنا جميعا في بوتقة واحدة دفاعا عن القدس التي هي امانة في اعناقنا جميعا.