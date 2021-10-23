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السراج يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن آخر جهود بلدية غزة لاستقبال فصل الشتاء

السراج يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن آخر جهود بلدية غزة لاستقبال فصل الشتاء
بلدية غزة
خاص دنيا الوطن-آية الملاحي
أعلن يحيى السراج، رئيس بلدية غزة، اليوم السبت، عن آخر الجهود التي تبذلها البلدية في القطاع، لاستقبال فصل الشتاء، وذلك بعد نهاية العدوان الإسرائيلي في أيار/ مايو 2021، وما خلفه من دمار كبير في البنية التحتية.

وقال في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "إن البلدية تقوم بعمل إصلاحيات أولية وعاجلة بما تم تدميره، والهدف من ذلك استمرار إمدادات المياه والصرف الصحي، واستمرار الحياة في المدينة"، مشيراً إلى أن البلدية قامت بعمل إصلاحات للطرق التي تضررت في العدوان الأخير على القطاع.

وأضاف "نخشى من وجود خراب ودمار في البنية التحتية التي لم نستطع الوصول إليه، كما نخشى من حدوث تدمير للمياه ومياه الصرف الصحي، والطب الخاص للمياه المطار؛ مما يتوقع حدوث فيضانات وخرق لبعض المناطق المنخفضة"، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة طوارئ شاملة للإدارات العاملة، كما وضع على رأسها أحد أعضاء المجلس البلدية لاهتمام بهذه اللجنة.

وتابع السراج بقوله: "قمنا بتحذير سكان الناس الواقعين في هذه الأماكن، وذلك بأخذ الحيطة والحذر، لتجنب حدوث الغرق أو تلف الممتلكات الخاصة بهم، ولكننا نشعر بقلق شديد فيما إذا حدثت صدمات أو منخفضات عميقة بأن يكون تأثير هناك تأثير سلبي على بعض الممتلكات، كما أننا نخشى من حدوث تسريب تحت الأرض لمياه الأمطار مما قد يؤثر على بعض المباني في مناطق منخفضة".

ولفت رئيس البلدية غزة، بأنه يتم تكثيف الجهود من أجل تقليص حدوث أي أخطار أو فيضانات، معربًا عن قلقه من إمكانية حدوث خطر في بعض المناطق.

وأكد السراج أنه تم إرسال عدة رسائل لمؤسسات دولية وعربية، لدعوتهم للإسراع في إعادة الإعمار وخاصة البنية التحتية، قائلاً: "وعدنا سابقاً من أكثر من جهة دولية وعربية للبدء بالإعمار فور انتهاء العدوان، ولكن حتى الأن لم يتم الإفاءة بهذه الوعود، وتم تأجيل البنية التحتية إلى بداية العام القادم".

وأشار رئيس بلدية غزة إلى احتمالية البدء بتمجيد عاجل لبعض المناطق مثل شارع بغداد وشارع يافا قرب منطقة المحطة، وبعض المناطق الأخرى؛ لتسهيل حركة السكان قبل حدوث الشتاء

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