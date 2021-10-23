عاجل

  • الصحة: 9 حالات وفاة و220 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية

شؤون فلسطينية

"الخارجية": المواقف الدولية لا ترتقي لمستوى فظاعة إرهاب الاحتلال ضد منظمات المجتمع المدني

"الخارجية": المواقف الدولية لا ترتقي لمستوى فظاعة إرهاب الاحتلال ضد منظمات المجتمع المدني
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين " إن المواقف الدولية المعلنة لا ترتقي لمستوى فظاعة ارهاب الاحتلال ضد منظمات المجتمع المدني، ولا تتناسب مع خطورة وفظاعة الجرائم المستمرة بحق شعبنا".

وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم السبت، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن قرار دولة الاحتلال تصنيف 6 منظمات حقوقية فلسطينية كمنظمات إرهابية يشكل عدوانا صارخا على شعبنا، ودولته، وقوانينها".

وأشارت إلى أن هذه المواقف غير كافية، ولم تخرج عن المألوف، فإعلان الولايات المتحدة الأميركية عن "قلقها" بين الحين والآخر من السلوك الاستعماري والاستيطاني الاسرائيلي المتواصل يطرح الكثير من التساؤلات حول مدى "تأثير" و "فاعلية" هذا القلق الذي تُعرب عنه أيضا العديد من الدول في إجبار دولة الاحتلال على وقف انتهاكاتها وجرائمها.

وأكدت على ضرورة انتقال المجتمع الدولي من مربع البيانات الشكلية والصُورية إلى الفعل الحقيقي والخطوات المُلزمة القادرة على كبح جماح الاحتلال، مشيرة إلى أن المواقف المُعتادة والمُجترة من حيث الفحوى والمفردات لم تنجح في إنهاء معاناة أبناء شعبنا، أو وقف المشاريع الاستيطانية التي تتضاعف سرعتها يوما بعد يوم، او رفع يد الاحتلال ومتطرفيه عن المقدسات، أو وضع حد لاعتداءات المستوطنين.

وبالمقابل، تنظر الوزارة بإيجابية لردود الفعل والمواقف الدولية تجاه هذا القرار الجائر، خاصة ما صدر على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية والمسؤولين الأمميين، ومنظمات حقوقية وإنسانية دولية، مثل: "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الإنسان"، والعفو الدولية، وكذلك ما عبر عنه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وغيرها.

أخبار ذات صلة

غزة: لجنة &#34;العمل الحكومي&#34; تُصدر قرارات جديدة بشأن موظفي الفئة الثالثة

غزة: لجنة "العمل الحكومي" تُصدر قرارات جديدة بشأن موظفي الفئة الثالثة

الزراعة: قطاع غزة يحتاج نحو 2.5 مليون دجاجة شهريًا

الزراعة: قطاع غزة يحتاج نحو 2.5 مليون دجاجة شهريًا

الكشف عن تفاصيل المنحة المصرية للإسكان وجسر الشجاعية

الكشف عن تفاصيل المنحة المصرية للإسكان وجسر الشجاعية

المطران حنا: هوية القدس مهددة ومستباحة أكثر من أي وقت مضى

المطران حنا: هوية القدس مهددة ومستباحة أكثر من أي وقت مضى

السراج يتحدث لـ &#34;دنيا الوطن&#34; عن آخر جهود بلدية غزة لاستقبال فصل الشتاء

السراج يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن آخر جهود بلدية غزة لاستقبال فصل الشتاء

المطران حنا: تصنيف الاحتلال ست مؤسسات المجتمع المدني بأنها &#34;إرهابية&#34; عمل بربري

المطران حنا: تصنيف الاحتلال ست مؤسسات المجتمع المدني بأنها "إرهابية" عمل بربري

تيسير خالد: بيني غانتس لا يملك قوة أخلاقية تمكنه من توجيه تهمة الإرهاب

تيسير خالد: بيني غانتس لا يملك قوة أخلاقية تمكنه من توجيه تهمة الإرهاب

&#34;الديمقراطية&#34;: قرار الاحتلال إغلاق ست مؤسسات إعلان حرب على المجتمع المدني الفلسطيني

"الديمقراطية": قرار الاحتلال إغلاق ست مؤسسات إعلان حرب على المجتمع المدني الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المطران حنا: هوية القدس مهددة ومستباحة أكثر من أي وقت مضى

المطران حنا: هوية القدس مهددة ومستباحة أكثر من أي وقت مضى

المطران حنا: تصنيف الاحتلال ست مؤسسات المجتمع المدني بأنها &#34;إرهابية&#34; عمل بربري

المطران حنا: تصنيف الاحتلال ست مؤسسات المجتمع المدني بأنها "إرهابية" عمل بربري

تيسير خالد: بيني غانتس لا يملك قوة أخلاقية تمكنه من توجيه تهمة الإرهاب

تيسير خالد: بيني غانتس لا يملك قوة أخلاقية تمكنه من توجيه تهمة الإرهاب

&#34;الديمقراطية&#34;: قرار الاحتلال إغلاق ست مؤسسات إعلان حرب على المجتمع المدني الفلسطيني

"الديمقراطية": قرار الاحتلال إغلاق ست مؤسسات إعلان حرب على المجتمع المدني الفلسطيني

(فدا): القاصي والداني يدرك جيداً بأن أس الإرهاب والحاضن له ومصدره هو الاحتلال الإسرائيلي

(فدا): القاصي والداني يدرك جيداً بأن أس الإرهاب والحاضن له ومصدره هو الاحتلال الإسرائيلي

عائلة الأسير المضرب &#34;علاء الأعرج&#34; تحذر من تعطل أعضاء حيوية في جسده

عائلة الأسير المضرب "علاء الأعرج" تحذر من تعطل أعضاء حيوية في جسده

الديمقراطية: قرار الاحتلال اغلاق ست مؤسسات إعلان حرب على المجتمع المدني الفلسطيني

الديمقراطية: قرار الاحتلال اغلاق ست مؤسسات إعلان حرب على المجتمع المدني الفلسطيني

المركز الفلسطيني يدين بأشد العبارات قرار الاحتلال تصنيف ست منظمات حقوقية فلسطينية بأنها &#34;إرهابية&#34;

المركز الفلسطيني يدين بأشد العبارات قرار الاحتلال تصنيف ست منظمات حقوقية فلسطينية بأنها "إرهابية"

منوعات

بسبب هذا الفيديو.. رضوى الشربيني تتعرض للإنتقاد الحاد

بسبب هذا الفيديو.. رضوى الشربيني تتعرض للإنتقاد الحاد

شاهد: هنادي مهنا تكشف عن سبب خسارتها (50) كيلوغرام من وزنها

شاهد: هنادي مهنا تكشف عن سبب خسارتها (50) كيلوغرام من وزنها

شاهد: زوجة حسن أبو الروس تنفي خبر إنفصالها بطريقة لافتة

شاهد: زوجة حسن أبو الروس تنفي خبر إنفصالها بطريقة لافتة

شاهد: نيكولا معوض يعلن عن حمل زوجته بطريقة مميزة

شاهد: نيكولا معوض يعلن عن حمل زوجته بطريقة مميزة

شاهد: بشرى تكشف عن تعرضها للتحرش من الوسط الفني

شاهد: بشرى تكشف عن تعرضها للتحرش من الوسط الفني

شاهد: سيد علي يثير الجدل بوصلة رقص غريبة بمهرجان الجونة

شاهد: سيد علي يثير الجدل بوصلة رقص غريبة بمهرجان الجونة

ما حقيقة إنفصال نانسي عجرم عن زوجها؟

ما حقيقة إنفصال نانسي عجرم عن زوجها؟

بسبب طلعت زكريا.. هنا الزاهد تدخل في نوبة بكاء مؤثرة

بسبب طلعت زكريا.. هنا الزاهد تدخل في نوبة بكاء مؤثرة

شاهد: فنان مصري يهاجم بوسي شلبي &#34;كفاية قرف&#34;

شاهد: فنان مصري يهاجم بوسي شلبي "كفاية قرف"

شاهد: فنانة تركية تعتدي على طليقها بشكل هستيري

شاهد: فنانة تركية تعتدي على طليقها بشكل هستيري

عربي

ولي العهد السعودي يعلن الحزمة الأولى من &#34;المبادرة الخضراء&#34; لحماية البيئة

ولي العهد السعودي يعلن الحزمة الأولى من "المبادرة الخضراء" لحماية البيئة

اليمن: اغتيال قيادي بـ&#34;حزب الإصلاح&#34; في تعز

اليمن: اغتيال قيادي بـ"حزب الإصلاح" في تعز

السعودية تطلق خططا لإطلاق &#34;أهداف خضراء&#34; لمواجهة تغير المناخ

السعودية تطلق خططا لإطلاق "أهداف خضراء" لمواجهة تغير المناخ

مصر: الموجة الرابعة لـ(كورونا) مستمرة ولا وجود لمتحورات خطيرة

مصر: الموجة الرابعة لـ(كورونا) مستمرة ولا وجود لمتحورات خطيرة