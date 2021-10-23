ملكة بريطانيا تعود لمكتبها بعد وعكة صحية أدخلتها المستشفى





رام الله - دنيا الوطنعادت ملكة بريطانيا إليزابيث (95 عامًا)، اليوم السبت، للعمل في مكتبها بقلعة وندسور، وذلك بعد وعكة صحية أدخلتها المستشفى لأول مرة منذ سنوات.وأمضت إليزابيث وهي أكبر وأطول ملوك العالم جلوسًا على العرش، ليلة الأربعاء، في المستشفى لكنها عادت لمقر إقامتها في قلعة في وندسور غربي لندن، في اليوم التالي، وقال مسؤولون إنها في حالة معنوية جيدة وعادت للعمل، وفق ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وألغت الملكة البريطانية زيارة رسمية إلى إيرلندا الشمالية يوم الأربعاء، وأفاد القصر بأن طاقم الملكة الطبي طلب منها أن تخلد للراحة وأن مرضها لا علاقة له بفيروس (كورونا).وقال القصر في وقت متأخر الليلة الماضية: "في أعقاب نصيحة طبية بالراحة لبضعة أيام، دخلت الملكة إلى المستشفى بعد ظهر الأربعاء لإجراء بعض الفحوص الأولية، وعادت إلى قلعة وندسور في وقت الغداء اليوم وهي في حالة معنوية جيدة".