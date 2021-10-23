المطران حنا: تصنيف الاحتلال ست مؤسسات المجتمع المدني بأنها "إرهابية" عمل بربري



وطالب المطران حنا المؤسسات الحقوقية في عالمنا والمنظمات الانسانية وكافة اصدقاء فلسطين ومناصري قضايا العدالة في سائر ارجاء العالم بأن يقوموا بأعلان رفضهم وتنديدهم بهذا الاجراء الاحتلالي فهذه المؤسسات تستحق الوقوف الى جانبها والتضامن معها ومؤازرتها وبكافة الوسائل المتاحة.



وقال: اننا اذ نعرب عن رفضنا لهذا القرار والاجراء الاحتلالي فإننا نؤكد مجددا بأنه لا يعني بالنسبة لنا شيئا لا سيما ان الارهاب الحقيقي هو ما يمارس بحق شعبنا من مظالم.



وشدد على أن اعلان السلطات الاحتلالية التحريضي بحق هذه المؤسسات المدنية انما هو وسام شرف يعلق على صدور من يعملون فيها والمشرفين عليها.



وأضاف: اذا ما كنا كفلسطينيين في المنظور الاحتلالي انما نمثل الارهاب فنحن نقول للعالم بأسره بأننا لسنا ارهابيين ولسنا قتلة ومجرمين كما يصورنا اللوبي الصهيوني في اكثر من مكان في هذا العالم فشعبنا شعب مثقف وراقي وهو شعب يعشق الحياة وهذه الارض ويدافع عنها والفلسطينيون بغالبيتهم الساحقة هم مثقفون ومبدعون ينتمون لهذه الارض بكل جوارحهم .

لسنا ارهابيين بل نحن ضحية الارهاب الممارس بحق شعبنا .

وأردف: ننادي بأوسع حملة تضامن ومؤازرة مع هذه المؤسسات الوطنية الفلسطينية المستهدفة من قبل سلطات الاحتلال ، فلا يجوز ان تترك هذه المؤسسات لقمة سائغة للسياسات الاحتلالية الغاشمة وهي ليست المؤسسات الوحيدة المستهدفة من الاحتلال فهنالك مؤسسات في القدس وخارجها تستهدفها السلطات الاحتلالية بأساليب وانماط مختلفة ومتعددة.