عاجل

  • الصحة: 9 حالات وفاة و220 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية

شؤون فلسطينية

المطران حنا: تصنيف الاحتلال ست مؤسسات المجتمع المدني بأنها "إرهابية" عمل بربري

المطران حنا: تصنيف الاحتلال ست مؤسسات المجتمع المدني بأنها "إرهابية" عمل بربري
المطران عطالله حنا
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا، رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح هذا اليوم، بأن تصنيف الاحتلال ل6 مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية كمنظمات ارهابية بأنه لا يعني بالنسبة الينا شيئا على الاطلاق ولا نتوقع من الاحتلال إجراءات مختلفة عن تلك والتي تعبر عن العداء والكراهية للفلسطينيين الوطنيين ومؤسساتهم الوطنية.

وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: نبعث بتحيتنا ورسالة وفاءنا وتقديرنا لمؤسسة الضمير وللحركة العالمية للدفاع عن الاطفال ومؤسسة الحق واتحاد لجان العمل الزراعي واتحاد لجان المرأة الفلسطينية ومركز بيسان للبحوث والانماء.

وقال: ان هذه المؤسسات الوطنية انما هي مؤسسات لها حضور ولها دور بارز في فلسطين وهي تحمل رسالة حضارية وطنية انسانية بامتياز وفيها ثلة من خيرة شبابنا من الاكاديميين والمثقفين وهؤلاء لا ينتظرون شهادة وزير الحرب الاسرائيلي او غيره .
ان مصداقية هذه المؤسسات انما تستمدها من شعبنا ومن رسالتها وحضورها الوطني الفاعل وفي المفهوم الاحتلالي فإن العربي الجيد هو العربي الميت او العربي العميل والساقط.

وتابع: وفي المفهوم الاحتلالي فإن شريحة كبيرة من ابناء شعبنا موسومة وموصوفة بالارهاب في حين ان الارهاب الحقيقي هو ارهاب الاحتلال وقمعه وظلمه واضطهاده لشعبنا الفلسطيني.

وأردف: ننادي بأوسع حملة تضامن ومؤازرة مع هذه المؤسسات الوطنية الفلسطينية المستهدفة من قبل سلطات الاحتلال ، فلا يجوز ان تترك هذه المؤسسات لقمة سائغة للسياسات الاحتلالية الغاشمة وهي ليست المؤسسات الوحيدة المستهدفة من الاحتلال فهنالك مؤسسات في القدس وخارجها تستهدفها السلطات الاحتلالية بأساليب وانماط مختلفة ومتعددة.

وطالب المطران حنا المؤسسات الحقوقية في عالمنا والمنظمات الانسانية وكافة اصدقاء فلسطين ومناصري قضايا العدالة في سائر ارجاء العالم بأن يقوموا بأعلان رفضهم وتنديدهم بهذا الاجراء الاحتلالي فهذه المؤسسات تستحق الوقوف الى جانبها والتضامن معها ومؤازرتها وبكافة الوسائل المتاحة.

وقال: اننا اذ نعرب عن رفضنا لهذا القرار والاجراء الاحتلالي فإننا نؤكد مجددا بأنه لا يعني بالنسبة لنا شيئا لا سيما ان الارهاب الحقيقي هو ما يمارس بحق شعبنا من مظالم.

وشدد على أن اعلان السلطات الاحتلالية التحريضي بحق هذه المؤسسات المدنية انما هو وسام شرف يعلق على صدور من يعملون فيها والمشرفين عليها.

وأضاف: اذا ما كنا كفلسطينيين في المنظور الاحتلالي انما نمثل الارهاب فنحن نقول للعالم بأسره بأننا لسنا ارهابيين ولسنا قتلة ومجرمين كما يصورنا اللوبي الصهيوني في اكثر من مكان في هذا العالم فشعبنا شعب مثقف وراقي وهو شعب يعشق الحياة وهذه الارض ويدافع عنها والفلسطينيون بغالبيتهم الساحقة هم مثقفون ومبدعون ينتمون لهذه الارض بكل جوارحهم .
لسنا ارهابيين بل نحن ضحية الارهاب الممارس بحق شعبنا .

أخبار ذات صلة

غزة: لجنة &#34;العمل الحكومي&#34; تُصدر قرارات جديدة بشأن موظفي الفئة الثالثة

غزة: لجنة "العمل الحكومي" تُصدر قرارات جديدة بشأن موظفي الفئة الثالثة

الزراعة: قطاع غزة يحتاج نحو 2.5 مليون دجاجة شهريًا

الزراعة: قطاع غزة يحتاج نحو 2.5 مليون دجاجة شهريًا

الكشف عن تفاصيل المنحة المصرية للإسكان وجسر الشجاعية

الكشف عن تفاصيل المنحة المصرية للإسكان وجسر الشجاعية

المطران حنا: هوية القدس مهددة ومستباحة أكثر من أي وقت مضى

المطران حنا: هوية القدس مهددة ومستباحة أكثر من أي وقت مضى

السراج يتحدث لـ &#34;دنيا الوطن&#34; عن آخر جهود بلدية غزة لاستقبال فصل الشتاء

السراج يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن آخر جهود بلدية غزة لاستقبال فصل الشتاء

&#34;الخارجية&#34;: المواقف الدولية لا ترتقي لمستوى فظاعة إرهاب الاحتلال ضد منظمات المجتمع المدني

"الخارجية": المواقف الدولية لا ترتقي لمستوى فظاعة إرهاب الاحتلال ضد منظمات المجتمع المدني

تيسير خالد: بيني غانتس لا يملك قوة أخلاقية تمكنه من توجيه تهمة الإرهاب

تيسير خالد: بيني غانتس لا يملك قوة أخلاقية تمكنه من توجيه تهمة الإرهاب

&#34;الديمقراطية&#34;: قرار الاحتلال إغلاق ست مؤسسات إعلان حرب على المجتمع المدني الفلسطيني

"الديمقراطية": قرار الاحتلال إغلاق ست مؤسسات إعلان حرب على المجتمع المدني الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المطران حنا: هوية القدس مهددة ومستباحة أكثر من أي وقت مضى

المطران حنا: هوية القدس مهددة ومستباحة أكثر من أي وقت مضى

المطران حنا: تصنيف الاحتلال ست مؤسسات المجتمع المدني بأنها &#34;إرهابية&#34; عمل بربري

المطران حنا: تصنيف الاحتلال ست مؤسسات المجتمع المدني بأنها "إرهابية" عمل بربري

تيسير خالد: بيني غانتس لا يملك قوة أخلاقية تمكنه من توجيه تهمة الإرهاب

تيسير خالد: بيني غانتس لا يملك قوة أخلاقية تمكنه من توجيه تهمة الإرهاب

&#34;الديمقراطية&#34;: قرار الاحتلال إغلاق ست مؤسسات إعلان حرب على المجتمع المدني الفلسطيني

"الديمقراطية": قرار الاحتلال إغلاق ست مؤسسات إعلان حرب على المجتمع المدني الفلسطيني

(فدا): القاصي والداني يدرك جيداً بأن أس الإرهاب والحاضن له ومصدره هو الاحتلال الإسرائيلي

(فدا): القاصي والداني يدرك جيداً بأن أس الإرهاب والحاضن له ومصدره هو الاحتلال الإسرائيلي

عائلة الأسير المضرب &#34;علاء الأعرج&#34; تحذر من تعطل أعضاء حيوية في جسده

عائلة الأسير المضرب "علاء الأعرج" تحذر من تعطل أعضاء حيوية في جسده

الديمقراطية: قرار الاحتلال اغلاق ست مؤسسات إعلان حرب على المجتمع المدني الفلسطيني

الديمقراطية: قرار الاحتلال اغلاق ست مؤسسات إعلان حرب على المجتمع المدني الفلسطيني

المركز الفلسطيني يدين بأشد العبارات قرار الاحتلال تصنيف ست منظمات حقوقية فلسطينية بأنها &#34;إرهابية&#34;

المركز الفلسطيني يدين بأشد العبارات قرار الاحتلال تصنيف ست منظمات حقوقية فلسطينية بأنها "إرهابية"

منوعات

بسبب هذا الفيديو.. رضوى الشربيني تتعرض للإنتقاد الحاد

بسبب هذا الفيديو.. رضوى الشربيني تتعرض للإنتقاد الحاد

شاهد: هنادي مهنا تكشف عن سبب خسارتها (50) كيلوغرام من وزنها

شاهد: هنادي مهنا تكشف عن سبب خسارتها (50) كيلوغرام من وزنها

شاهد: زوجة حسن أبو الروس تنفي خبر إنفصالها بطريقة لافتة

شاهد: زوجة حسن أبو الروس تنفي خبر إنفصالها بطريقة لافتة

شاهد: نيكولا معوض يعلن عن حمل زوجته بطريقة مميزة

شاهد: نيكولا معوض يعلن عن حمل زوجته بطريقة مميزة

شاهد: بشرى تكشف عن تعرضها للتحرش من الوسط الفني

شاهد: بشرى تكشف عن تعرضها للتحرش من الوسط الفني

شاهد: سيد علي يثير الجدل بوصلة رقص غريبة بمهرجان الجونة

شاهد: سيد علي يثير الجدل بوصلة رقص غريبة بمهرجان الجونة

ما حقيقة إنفصال نانسي عجرم عن زوجها؟

ما حقيقة إنفصال نانسي عجرم عن زوجها؟

بسبب طلعت زكريا.. هنا الزاهد تدخل في نوبة بكاء مؤثرة

بسبب طلعت زكريا.. هنا الزاهد تدخل في نوبة بكاء مؤثرة

شاهد: فنان مصري يهاجم بوسي شلبي &#34;كفاية قرف&#34;

شاهد: فنان مصري يهاجم بوسي شلبي "كفاية قرف"

شاهد: فنانة تركية تعتدي على طليقها بشكل هستيري

شاهد: فنانة تركية تعتدي على طليقها بشكل هستيري

عربي

ولي العهد السعودي يعلن الحزمة الأولى من &#34;المبادرة الخضراء&#34; لحماية البيئة

ولي العهد السعودي يعلن الحزمة الأولى من "المبادرة الخضراء" لحماية البيئة

اليمن: اغتيال قيادي بـ&#34;حزب الإصلاح&#34; في تعز

اليمن: اغتيال قيادي بـ"حزب الإصلاح" في تعز

السعودية تطلق خططا لإطلاق &#34;أهداف خضراء&#34; لمواجهة تغير المناخ

السعودية تطلق خططا لإطلاق "أهداف خضراء" لمواجهة تغير المناخ

مصر: الموجة الرابعة لـ(كورونا) مستمرة ولا وجود لمتحورات خطيرة

مصر: الموجة الرابعة لـ(كورونا) مستمرة ولا وجود لمتحورات خطيرة