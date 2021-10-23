المطران حنا: تصنيف الاحتلال ست مؤسسات المجتمع المدني بأنها "إرهابية" عمل بربري
قال المطران عطا الله حنا، رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح هذا اليوم، بأن تصنيف الاحتلال ل6 مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية كمنظمات ارهابية بأنه لا يعني بالنسبة الينا شيئا على الاطلاق ولا نتوقع من الاحتلال إجراءات مختلفة عن تلك والتي تعبر عن العداء والكراهية للفلسطينيين الوطنيين ومؤسساتهم الوطنية.
وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: نبعث بتحيتنا ورسالة وفاءنا وتقديرنا لمؤسسة الضمير وللحركة العالمية للدفاع عن الاطفال ومؤسسة الحق واتحاد لجان العمل الزراعي واتحاد لجان المرأة الفلسطينية ومركز بيسان للبحوث والانماء.
وقال: ان هذه المؤسسات الوطنية انما هي مؤسسات لها حضور ولها دور بارز في فلسطين وهي تحمل رسالة حضارية وطنية انسانية بامتياز وفيها ثلة من خيرة شبابنا من الاكاديميين والمثقفين وهؤلاء لا ينتظرون شهادة وزير الحرب الاسرائيلي او غيره .
ان مصداقية هذه المؤسسات انما تستمدها من شعبنا ومن رسالتها وحضورها الوطني الفاعل وفي المفهوم الاحتلالي فإن العربي الجيد هو العربي الميت او العربي العميل والساقط.
وتابع: وفي المفهوم الاحتلالي فإن شريحة كبيرة من ابناء شعبنا موسومة وموصوفة بالارهاب في حين ان الارهاب الحقيقي هو ارهاب الاحتلال وقمعه وظلمه واضطهاده لشعبنا الفلسطيني.
وأردف: ننادي بأوسع حملة تضامن ومؤازرة مع هذه المؤسسات الوطنية الفلسطينية المستهدفة من قبل سلطات الاحتلال ، فلا يجوز ان تترك هذه المؤسسات لقمة سائغة للسياسات الاحتلالية الغاشمة وهي ليست المؤسسات الوحيدة المستهدفة من الاحتلال فهنالك مؤسسات في القدس وخارجها تستهدفها السلطات الاحتلالية بأساليب وانماط مختلفة ومتعددة.
وطالب المطران حنا المؤسسات الحقوقية في عالمنا والمنظمات الانسانية وكافة اصدقاء فلسطين ومناصري قضايا العدالة في سائر ارجاء العالم بأن يقوموا بأعلان رفضهم وتنديدهم بهذا الاجراء الاحتلالي فهذه المؤسسات تستحق الوقوف الى جانبها والتضامن معها ومؤازرتها وبكافة الوسائل المتاحة.
وقال: اننا اذ نعرب عن رفضنا لهذا القرار والاجراء الاحتلالي فإننا نؤكد مجددا بأنه لا يعني بالنسبة لنا شيئا لا سيما ان الارهاب الحقيقي هو ما يمارس بحق شعبنا من مظالم.
وشدد على أن اعلان السلطات الاحتلالية التحريضي بحق هذه المؤسسات المدنية انما هو وسام شرف يعلق على صدور من يعملون فيها والمشرفين عليها.
وأضاف: اذا ما كنا كفلسطينيين في المنظور الاحتلالي انما نمثل الارهاب فنحن نقول للعالم بأسره بأننا لسنا ارهابيين ولسنا قتلة ومجرمين كما يصورنا اللوبي الصهيوني في اكثر من مكان في هذا العالم فشعبنا شعب مثقف وراقي وهو شعب يعشق الحياة وهذه الارض ويدافع عنها والفلسطينيون بغالبيتهم الساحقة هم مثقفون ومبدعون ينتمون لهذه الارض بكل جوارحهم .
لسنا ارهابيين بل نحن ضحية الارهاب الممارس بحق شعبنا .
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