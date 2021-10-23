عاجل

  • الصحة: 9 حالات وفاة و220 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية

شؤون فلسطينية

5 وفيات و136 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

5 وفيات و136 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 734 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضافت أنه تم تسجيل 888 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 181940 اإصابة، وإجمالي الحالات النشطة 7687 حالة، وإجمالي المتعافين 172722 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1531 وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 176 حالة، من بينها 128 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 768590 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 467690 شخصا.

أخبار ذات صلة

غزة: لجنة &#34;العمل الحكومي&#34; تُصدر قرارات جديدة بشأن موظفي الفئة الثالثة

غزة: لجنة "العمل الحكومي" تُصدر قرارات جديدة بشأن موظفي الفئة الثالثة

الزراعة: قطاع غزة يحتاج نحو 2.5 مليون دجاجة شهريًا

الزراعة: قطاع غزة يحتاج نحو 2.5 مليون دجاجة شهريًا

الكشف عن تفاصيل المنحة المصرية للإسكان وجسر الشجاعية

الكشف عن تفاصيل المنحة المصرية للإسكان وجسر الشجاعية

المطران حنا: هوية القدس مهددة ومستباحة أكثر من أي وقت مضى

المطران حنا: هوية القدس مهددة ومستباحة أكثر من أي وقت مضى

السراج يتحدث لـ &#34;دنيا الوطن&#34; عن آخر جهود بلدية غزة لاستقبال فصل الشتاء

السراج يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن آخر جهود بلدية غزة لاستقبال فصل الشتاء

&#34;الخارجية&#34;: المواقف الدولية لا ترتقي لمستوى فظاعة إرهاب الاحتلال ضد منظمات المجتمع المدني

"الخارجية": المواقف الدولية لا ترتقي لمستوى فظاعة إرهاب الاحتلال ضد منظمات المجتمع المدني

المطران حنا: تصنيف الاحتلال ست مؤسسات المجتمع المدني بأنها &#34;إرهابية&#34; عمل بربري

المطران حنا: تصنيف الاحتلال ست مؤسسات المجتمع المدني بأنها "إرهابية" عمل بربري

تيسير خالد: بيني غانتس لا يملك قوة أخلاقية تمكنه من توجيه تهمة الإرهاب

تيسير خالد: بيني غانتس لا يملك قوة أخلاقية تمكنه من توجيه تهمة الإرهاب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المطران حنا: هوية القدس مهددة ومستباحة أكثر من أي وقت مضى

المطران حنا: هوية القدس مهددة ومستباحة أكثر من أي وقت مضى

المطران حنا: تصنيف الاحتلال ست مؤسسات المجتمع المدني بأنها &#34;إرهابية&#34; عمل بربري

المطران حنا: تصنيف الاحتلال ست مؤسسات المجتمع المدني بأنها "إرهابية" عمل بربري

تيسير خالد: بيني غانتس لا يملك قوة أخلاقية تمكنه من توجيه تهمة الإرهاب

تيسير خالد: بيني غانتس لا يملك قوة أخلاقية تمكنه من توجيه تهمة الإرهاب

&#34;الديمقراطية&#34;: قرار الاحتلال إغلاق ست مؤسسات إعلان حرب على المجتمع المدني الفلسطيني

"الديمقراطية": قرار الاحتلال إغلاق ست مؤسسات إعلان حرب على المجتمع المدني الفلسطيني

(فدا): القاصي والداني يدرك جيداً بأن أس الإرهاب والحاضن له ومصدره هو الاحتلال الإسرائيلي

(فدا): القاصي والداني يدرك جيداً بأن أس الإرهاب والحاضن له ومصدره هو الاحتلال الإسرائيلي

عائلة الأسير المضرب &#34;علاء الأعرج&#34; تحذر من تعطل أعضاء حيوية في جسده

عائلة الأسير المضرب "علاء الأعرج" تحذر من تعطل أعضاء حيوية في جسده

الديمقراطية: قرار الاحتلال اغلاق ست مؤسسات إعلان حرب على المجتمع المدني الفلسطيني

الديمقراطية: قرار الاحتلال اغلاق ست مؤسسات إعلان حرب على المجتمع المدني الفلسطيني

المركز الفلسطيني يدين بأشد العبارات قرار الاحتلال تصنيف ست منظمات حقوقية فلسطينية بأنها &#34;إرهابية&#34;

المركز الفلسطيني يدين بأشد العبارات قرار الاحتلال تصنيف ست منظمات حقوقية فلسطينية بأنها "إرهابية"

منوعات

بسبب هذا الفيديو.. رضوى الشربيني تتعرض للإنتقاد الحاد

بسبب هذا الفيديو.. رضوى الشربيني تتعرض للإنتقاد الحاد

شاهد: هنادي مهنا تكشف عن سبب خسارتها (50) كيلوغرام من وزنها

شاهد: هنادي مهنا تكشف عن سبب خسارتها (50) كيلوغرام من وزنها

شاهد: زوجة حسن أبو الروس تنفي خبر إنفصالها بطريقة لافتة

شاهد: زوجة حسن أبو الروس تنفي خبر إنفصالها بطريقة لافتة

شاهد: نيكولا معوض يعلن عن حمل زوجته بطريقة مميزة

شاهد: نيكولا معوض يعلن عن حمل زوجته بطريقة مميزة

شاهد: بشرى تكشف عن تعرضها للتحرش من الوسط الفني

شاهد: بشرى تكشف عن تعرضها للتحرش من الوسط الفني

شاهد: سيد علي يثير الجدل بوصلة رقص غريبة بمهرجان الجونة

شاهد: سيد علي يثير الجدل بوصلة رقص غريبة بمهرجان الجونة

ما حقيقة إنفصال نانسي عجرم عن زوجها؟

ما حقيقة إنفصال نانسي عجرم عن زوجها؟

بسبب طلعت زكريا.. هنا الزاهد تدخل في نوبة بكاء مؤثرة

بسبب طلعت زكريا.. هنا الزاهد تدخل في نوبة بكاء مؤثرة

شاهد: فنان مصري يهاجم بوسي شلبي &#34;كفاية قرف&#34;

شاهد: فنان مصري يهاجم بوسي شلبي "كفاية قرف"

شاهد: فنانة تركية تعتدي على طليقها بشكل هستيري

شاهد: فنانة تركية تعتدي على طليقها بشكل هستيري

عربي

ولي العهد السعودي يعلن الحزمة الأولى من &#34;المبادرة الخضراء&#34; لحماية البيئة

ولي العهد السعودي يعلن الحزمة الأولى من "المبادرة الخضراء" لحماية البيئة

اليمن: اغتيال قيادي بـ&#34;حزب الإصلاح&#34; في تعز

اليمن: اغتيال قيادي بـ"حزب الإصلاح" في تعز

السعودية تطلق خططا لإطلاق &#34;أهداف خضراء&#34; لمواجهة تغير المناخ

السعودية تطلق خططا لإطلاق "أهداف خضراء" لمواجهة تغير المناخ

مصر: الموجة الرابعة لـ(كورونا) مستمرة ولا وجود لمتحورات خطيرة

مصر: الموجة الرابعة لـ(كورونا) مستمرة ولا وجود لمتحورات خطيرة