إسرائيل: إحباط محاولة تهريب "مسدسات ومخدرات" على الحدود مع لبنان
أحبطت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، محاولة تهريب "مسدسات ومخدرات" على الحدود مع لبنان.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفخاي أدرعي، في تغريدة له على صفحته الرسمية على منصة "تويتر": " إن قواتنا أحبطت محاولة تهريب على الحدود مع لبنان، بعد أن رصدت مساء أمس الجمعة عدداً من المشتبه فيهم بمنطقة مطلة، وتمكنت من العثور على مسدسين و21 علبة محملة بنحو 9 كلم من المخدرات، بقيمة تقدر بنحو 350 ألف شيقل".
وأضاف أدرعي: "أن قواتنا تحقق بطبيعة الجهات التي تقف وراء المحاولة، وإن تمت بمساعدة حزب الله".
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