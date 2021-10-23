دولي

إسرائيل: إحباط محاولة تهريب "مسدسات ومخدرات" على الحدود مع لبنان

إسرائيل: إحباط محاولة تهريب "مسدسات ومخدرات" على الحدود مع لبنان
رام الله - دنيا الوطن
أحبطت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، محاولة تهريب "مسدسات ومخدرات" على الحدود مع لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفخاي أدرعي​​، في تغريدة له على صفحته الرسمية على منصة "تويتر": " إن قواتنا أحبطت محاولة تهريب على الحدود مع ​لبنان​، بعد أن رصدت مساء أمس الجمعة عدداً من المشتبه فيهم بمنطقة مطلة، وتمكنت من العثور على مسدسين و21 علبة محملة بنحو 9 كلم من ​المخدرات​، بقيمة تقدر بنحو 350 ألف شيقل".


وأضاف أدرعي: "أن قواتنا تحقق بطبيعة الجهات التي تقف وراء المحاولة، وإن تمت بمساعدة ​حزب الله​".

أخبار ذات صلة

الولايات المتحدة تعلن مقتل قيادي بارز في تنظيم القاعدة بسوريا

الولايات المتحدة تعلن مقتل قيادي بارز في تنظيم القاعدة بسوريا

مجلس الأمن: نأمل بتشكيل حكومة عراقية شاملة

مجلس الأمن: نأمل بتشكيل حكومة عراقية شاملة

البيرو: وفيات كورونا تتخطى عتبة 200 ألف

البيرو: وفيات كورونا تتخطى عتبة 200 ألف

الأمم المتحدة تحذر من &#34;فظائع&#34; في ميانمار

الأمم المتحدة تحذر من "فظائع" في ميانمار

4 قتلى وعدة إصابات بانفجار مصنع كيماويات في الصين

4 قتلى وعدة إصابات بانفجار مصنع كيماويات في الصين

إسرائيل: انخفاض عدد حالات (كورونا) النشطة

إسرائيل: انخفاض عدد حالات (كورونا) النشطة

بعد 5 ساعات.. انتهاء اجتماع بوتين وبينت في سوتشي

بعد 5 ساعات.. انتهاء اجتماع بوتين وبينت في سوتشي

تفاصيل لقاء الرئيس الروسي برئيس الوزراء الإسرائيلي

تفاصيل لقاء الرئيس الروسي برئيس الوزراء الإسرائيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المطران حنا: تصنيف الاحتلال ست مؤسسات المجتمع المدني بأنها &#34;إرهابية&#34; عمل بربري

المطران حنا: تصنيف الاحتلال ست مؤسسات المجتمع المدني بأنها "إرهابية" عمل بربري

تيسير خالد: بيني غانتس لا يملك قوة أخلاقية تمكنه من توجيه تهمة الإرهاب

تيسير خالد: بيني غانتس لا يملك قوة أخلاقية تمكنه من توجيه تهمة الإرهاب

&#34;الديمقراطية&#34;: قرار الاحتلال إغلاق ست مؤسسات إعلان حرب على المجتمع المدني الفلسطيني

"الديمقراطية": قرار الاحتلال إغلاق ست مؤسسات إعلان حرب على المجتمع المدني الفلسطيني

(فدا): القاصي والداني يدرك جيداً بأن أس الإرهاب والحاضن له ومصدره هو الاحتلال الإسرائيلي

(فدا): القاصي والداني يدرك جيداً بأن أس الإرهاب والحاضن له ومصدره هو الاحتلال الإسرائيلي

عائلة الأسير المضرب &#34;علاء الأعرج&#34; تحذر من تعطل أعضاء حيوية في جسده

عائلة الأسير المضرب "علاء الأعرج" تحذر من تعطل أعضاء حيوية في جسده

الديمقراطية: قرار الاحتلال اغلاق ست مؤسسات إعلان حرب على المجتمع المدني الفلسطيني

الديمقراطية: قرار الاحتلال اغلاق ست مؤسسات إعلان حرب على المجتمع المدني الفلسطيني

المركز الفلسطيني يدين بأشد العبارات قرار الاحتلال تصنيف ست منظمات حقوقية فلسطينية بأنها &#34;إرهابية&#34;

المركز الفلسطيني يدين بأشد العبارات قرار الاحتلال تصنيف ست منظمات حقوقية فلسطينية بأنها "إرهابية"

&#34;العربية الفلسطينية: أسرانا انتصروا على السجان الإسرائيلي بوحدتهم

"العربية الفلسطينية: أسرانا انتصروا على السجان الإسرائيلي بوحدتهم

منوعات

بسبب هذا الفيديو.. رضوى الشربيني تتعرض للإنتقاد الحاد

بسبب هذا الفيديو.. رضوى الشربيني تتعرض للإنتقاد الحاد

شاهد: هنادي مهنا تكشف عن سبب خسارتها (50) كيلوغرام من وزنها

شاهد: هنادي مهنا تكشف عن سبب خسارتها (50) كيلوغرام من وزنها

شاهد: زوجة حسن أبو الروس تنفي خبر إنفصالها بطريقة لافتة

شاهد: زوجة حسن أبو الروس تنفي خبر إنفصالها بطريقة لافتة

شاهد: نيكولا معوض يعلن عن حمل زوجته بطريقة مميزة

شاهد: نيكولا معوض يعلن عن حمل زوجته بطريقة مميزة

شاهد: بشرى تكشف عن تعرضها للتحرش من الوسط الفني

شاهد: بشرى تكشف عن تعرضها للتحرش من الوسط الفني

شاهد: سيد علي يثير الجدل بوصلة رقص غريبة بمهرجان الجونة

شاهد: سيد علي يثير الجدل بوصلة رقص غريبة بمهرجان الجونة

ما حقيقة إنفصال نانسي عجرم عن زوجها؟

ما حقيقة إنفصال نانسي عجرم عن زوجها؟

بسبب طلعت زكريا.. هنا الزاهد تدخل في نوبة بكاء مؤثرة

بسبب طلعت زكريا.. هنا الزاهد تدخل في نوبة بكاء مؤثرة

شاهد: فنان مصري يهاجم بوسي شلبي &#34;كفاية قرف&#34;

شاهد: فنان مصري يهاجم بوسي شلبي "كفاية قرف"

شاهد: فنانة تركية تعتدي على طليقها بشكل هستيري

شاهد: فنانة تركية تعتدي على طليقها بشكل هستيري

عربي

اليمن: اغتيال قيادي بارز في (حزب الإصلاح) في تعز

اليمن: اغتيال قيادي بارز في (حزب الإصلاح) في تعز

السعودية تطلق خططا لإطلاق &#34;أهداف خضراء&#34; لمواجهة تغير المناخ

السعودية تطلق خططا لإطلاق "أهداف خضراء" لمواجهة تغير المناخ

مصر: الموجة الرابعة لـ(كورونا) مستمرة ولا وجود لمتحورات خطيرة

مصر: الموجة الرابعة لـ(كورونا) مستمرة ولا وجود لمتحورات خطيرة

تونس تعلن فرض تطعيم (كورونا) على المواطنين والوافدين

تونس تعلن فرض تطعيم (كورونا) على المواطنين والوافدين