إسرائيل: إحباط محاولة تهريب "مسدسات ومخدرات" على الحدود مع لبنان

رام الله - دنيا الوطنأحبطت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، محاولة تهريب "مسدسات ومخدرات" على الحدود مع لبنان.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفخاي أدرعي​​، في تغريدة له على صفحته الرسمية على منصة "تويتر": " إن قواتنا أحبطت محاولة تهريب على الحدود مع ​لبنان​، بعد أن رصدت مساء أمس الجمعة عدداً من المشتبه فيهم بمنطقة مطلة، وتمكنت من العثور على مسدسين و21 علبة محملة بنحو 9 كلم من ​المخدرات​، بقيمة تقدر بنحو 350 ألف شيقل".وأضاف أدرعي: "أن قواتنا تحقق بطبيعة الجهات التي تقف وراء المحاولة، وإن تمت بمساعدة ​حزب الله​".