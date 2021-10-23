الولايات المتحدة تعلن مقتل قيادي بارز في تنظيم القاعدة بسوريا





رام الله - دنيا الوطنأعلنت القيادة الأميركية الوسطى اغتيالها القيادي بتنظيم القاعدة عبد الحميد المطر في غارة جوية بطائرة مسيرة شمال غربي سوريا، أمس الجمعة.وأضافت "أن القضاء على المطر سيعطل قدرة التنظيم على تنفيذ هجمات عالمية تهدد الأميركيين وشركاء الولايات المتحدة والمدنيين الأبرياء، على حد تعبيرها".وأكدت القيادة الوسطى أن الولايات المتحدة ستستمر في استهداف أعضاء القاعدة وما وصفتها بالمنظمات "الإرهابية" الأخرى التي تريد إلحاق الضرر بالأراضي الأميركية.وفي نهاية أيلول / سبتمبر الماضي، أعلن الجيش الأمريكي القضاء على القيادي البارز في تنظيم القاعدة سليم أبو أحمد بغارة جوية في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا، وقال في حينه إن أبو أحمد "كان مسؤولاً عن التخطيط والتمويل والموافقة على هجمات القاعدة العابرة للمنطقة".