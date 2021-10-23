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اليمن: اغتيال قيادي بارز في (حزب الإصلاح) في تعز

اليمن: اغتيال قيادي بارز في (حزب الإصلاح) في تعز
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وسائل إعلام محلية يمنية، اليوم السبت، أن القيادي البارز في حزب (التجمع اليمني للإصلاح) ضياء الحق الأهدل، اغتيل برصاص مجهولين في مدينة تعز.

وأوضحت مواقع إخبارية يمنية، أن الأهدل قتل برصاص عدد من المسلحين لدى خروجه من منزله في شارع جمال في تعز.

وذكر موقع "الخبر اليمني" أن الأهدل توفى على الفور في موقع الحادث، مشيرا إلى أن هذا القيادي لعب دورا ملموسا في تقارب (حزب الإصلاح) مع رئيس المكتب السياسي لـ"المقاومة الوطنية اليمنية" طارق صالح، رغم معارضة قيادات أخرى في الحزب.

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