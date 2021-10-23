شؤون فلسطينية

المرور بغزة: توقيف 19 سائقًا بدون رخصة قيادة

المرور بغزة: توقيف 19 سائقًا بدون رخصة قيادة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة عن توقيف 19 سائقاً لا يحملون رخصة قيادة في محافظات قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.

وقال العميد تامر شحادة مدير شرطة المرور والنجدة: إنه في سياق الجهود المكثفة لضبط الحالة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين، تواصل شرطة المرور تشديد إجراءاتها بحق مرتكبي المخالفات المرورية الخطيرة.

وأضاف شحادة، في تصريح صحفي، أنه تم توقيف 19 سائقاً يقودون مركبات بدون رخصة قيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ولفت إلى أن الإجراءات تمثلت في حجز المركبة لمدة 72 ساعة، وتحرير غرامة مالية بقيمة 180 ديناراً أردنياً، إضافة لتوقيف السائق لمدة 24 ساعة.

وشدّد العميد شحادة على أنه: "لا تهاون مع المخالفات الخطيرة التي تتسبب بالحوادث، وتُعرض حياة المواطنين للخطر".

وأشار إلى أن شرطة المرور تُواصل تكثيف جهودها من أجل ضمان أمن الطريق والحد من حوادث السير؛ وذلك حفاظاً على المجتمع وعلى حياة المواطنين.

يذكر، أن 223 حادثاً مرورياً وقعت بغزة خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي مُخلفة 4 وفيات و123 إصابة، كما ألحقت أضراراً مادية وتلفيات بـ 331 مركبة ومكونات الطريق، منها 17 دراجة نارية.

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