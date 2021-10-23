شؤون فلسطينية

"العربية الفلسطينية: أسرانا انتصروا على السجان الإسرائيلي بوحدتهم

"العربية الفلسطينية: أسرانا انتصروا على السجان الإسرائيلي بوحدتهم
رام الله - دنيا الوطن
أفاد جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، أمين سر ساحة غزة، بأن الأسرى الفلسطينيين الذين ينتمون لحركة الجهاد الإسلامي، و المضربين عن الطعام بسبب مضايقات مصلحة السجون الإسرائيلية لهم، حققوا انتصارا يضاف إلى سجل انتصارات الحركة الأسيرة، مضيفا:" وأخضعوها لتلبية مطالبهم مما دفعهم لتعليق الإضراب".

وشدد على أن هذا الانتصار لم يكن لولا وحدة الأسرى كافة، وتضامنهم مع أسرى حركة الجهاد، موضحا أن "الأسرى الفلسطينيين رسموا لوحة مشرفة بوحدتهم و صمودهم في وجه غطرسة مصلحة سجون الاحتلال"، مضيفا " و ضربوا أنموذجا في انتزاع حقوقهم بالقوة و بالتحدي"، مشيرا إلى الصورة الوحدوية " لأسرانا" انعكس على الشارع الفلسطيني بتوحده خلف قضية الأسرى العادلة، متابعا: " بما فيه الداخل الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ٤٨، مؤكدا أن قضية الأسرى أعادت الهوية الفلسطينية للفلسطينيين داخل دولة الاحتلال المقامة على الأراضي الفلسطينية التي هجر منها أصحابها قسرا تحت تهديد السلاح.

وأردف قائلا: " الحقوق لا توهب و لا تستجدى"، لافتا إلى أن الأسرى في معركتهم أجبروا الاحتلال الإسرائيلي للرضوخ بتلبية مطالبهم، مشيرا إلى أنه يعيش أسوأ لحظاته التاريخية بترسيخ اللحمة و الوحدة بين الأسرى ، مبينا أن الاحتلال سعى جاهدا ب" فرق تسد"، مستدركا :" فشل الاحتلال بزرع بذور الفرقة بين أسرانا".

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