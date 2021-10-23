حزب الشعب يدين موقف الاحتلال وهجمة حكومته على المؤسسات الأهلية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأعرب حزب (الشعب) الفلسطيني عن إدانته الشديدة لموقف وزير الحرب، بيني غانتس، وأجهزة حكومته من المؤسسات الأهلية الفلسطينية وحملة التحريض التي يمارسونها ضدها، وآخرها اعلانهم تصنيف بعض هذه المؤسسات بأنها "إرهابية" على حد زعمهم.وأكد الحزب في بيان صحفي، صدر عنه الليلة، أن هذا حملة التحريض المنظمة تجاه المؤسسات الأهلية الفلسطينية، بما في ذلك الهجمة الأخيرة التي تتعرض لها مؤسسات (الحق للدفاع عن حقوق الانسان، الضمير، اتحاد لجان المرأة، لجان العمل الزراعي، لجان العمل الصحي، مركز بيسان للبحوث والانماء، الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال فرع فلسطين)، تأتي في إطار العداء السافر لشعبنا بكل مكوناته ومؤسساته، وهي تستهدف الحقوق والرواية الفلسطينية، وكذلك اعاقة عمل هذه المؤسسات التي ترصد انتهاكات الاحتلال وجرائمه وحماية حقوق الانسان وتقديم الخدمات الانسانية للمجتمع المحلي.وفي الوقت الذي أكد حزب الشعب في بيانه، أن الإرهاب الحقيقي هو دولة الاحتلال وحكوماتها وأجهزتها الفاشية وجرائمهم المتواصلة بحق شعبنا، أعرب الحزب عن تضامنه مع المؤسسات المذكورة، ودعا إلى أوسع التفاف رسمي وشعبي حول المؤسسات الأهلية المستهدفة، والتصدي لكل اجراءات الاحتلال بحقها.