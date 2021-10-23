شؤون فلسطينية

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعلق بشأن اعتبار الاحتلال ست مؤسسات حقوقية بأنها "إرهابية"

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعلق بشأن اعتبار الاحتلال ست مؤسسات حقوقية بأنها "إرهابية"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إنه لا يجب استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لتقييد حقوق الإنسان المشروعة والعمل الإنساني.

جاء ذلك في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بشأن اتخاذ الاحتلال قراراً باعتبار ست مؤسسات حقوقية، مؤسسات "إرهابية".

 وعبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عن قلقله إزاء ما ورد حول تصنيف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنظمات حقوق إنسان وعمل إنساني فلسطينية رئيسية كمنظمات إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لعام 2016.

وقال في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن قرارات التصنيف التي نشرها المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب في إسرائيل تدرج أسباباً شديدة الغموض وغير ذات صلة، بما فيها أنشطة سلمية ومشروعة مثل تقديم المساعدة القانونية والترويج لخطوات ضد إسرائيل على الساحة الدولية، حيث تعتبر هذه التصنيفات أحدث تطور في حملة وصم طويلة ضد هذه المنظمات وغيرها، الأمر الذي يضر بقدرتها على أداء عملها ذو الأهمية القصوى.

وشدد على أن تشريعات مكافحة الإرهاب يجب أن لا تستخدم لتقييد حقوق الإنسان المشروعة والعمل الإنساني. إن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو إسرائيل إلى الاحترام الكامل للحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في التعبير دون أي تدخل أو مضايقة ضد المنظمات أو موظفيها.

والمنظمات التي تم تصنيفها والتي ضمت عدد من شركائنا الرئيسيين هي: اتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة الدولية للدفاع عن الأطفال - فلسطين، ومؤسسة الحق، ومركز بيسان للبحوث والتنمية، ومؤسسة الضمير، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية.

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